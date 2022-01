La UV celebra aquest dimarts un debat sobre els efectes positius dels drets laborals en l'economia

La trobada, que es desenvoluparà sota el títol 'Els efectes positius dels drets laborals en l'economia', té el seu origen en el llibre 'Regulación del trabajo y política económica. De cómo los derechos laborales mejoran la economía' del professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social en la UV Adrián Todolí Signes i recentment publicat.

El debat serà moderat per la periodista de El Mundo i presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre. La inauguració serà a càrrec del president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV), Arturo León.

En aquesta trobada intervindran l'economista i membre del Consell Assessor Econòmic del Ministeri d'Economia, José Moisés Martín Carretero, i Adrián Todolí Signes. La convocatòria la clausuraran la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre i el president de la Generalitat, Ximo Puig.

'Regulación del trabajo y política económica. De cómo los derechos laborales mejoran la economía' pretén modernitzar el relat respecte a per què necessitem les normes laborals, i amb quin contingut, en el segle XXI, ha detallat la UV.

Així, ha explicat que Todolí, que interrelaciona les seues dues especialitats com a docent de Dret i llicenciat en Economia, comença amb un estudi de les raons que van donar origen al dret del treball en el context de la revolució industrial i la seua evolució, per a posteriorment analitzar el context actual sota la globalització i la digitalització.

L'autor també tracta en la seua obra les principals justificacions per a la intervenció en el mercat de treball en el context econòmic i empresarial actual com, per exemple, el creixement econòmic, la redistribució de la riquesa o l'assignació meritocràtica de les condicions laborals entre els propis treballadors.

Adrián Todolí Signes, doctor en Dret i professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social en la UV, compagina la docència amb la direcció de la Càtedra d'Economia Col·laborativa i Transformació Digital de la Universitat i amb la coordinació del blog Arguments en Dret laboral.

El professor ha sigut premiat en dos ocasions a la Millor Investigació en Dret del Treball atorgat per l'Associació Espanyola de Dret del Treball i Seguretat Social (AEDTSS) en temes de formació professional dual i d'avaluació de l'acompliment i retribució. En 2017 va ser guanyador del premi CES en matèria d'impacte socioeconòmic de la digitalització a Espanya.

Per la seua banda, José Moisés Martín Carretero és professor associat en la Facultat de Ciència i Tecnologia de la Universitat Camilo José Cela i dirigeix una firma de consultoria internacional, a través de la qual ha participat en projectes del Banc Mundial, el Banc Europeu d'Inversions o la Comissió Europea. Entre 2008 i 2012, va liderar el Departament de Cooperació Multilateral de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Així mateix, ha col·laborat amb La Sexta, Cadena Ser, Diario.es, El País, RTVE i Agenda Pública i manté una columna setmanal en El plural, ha destacat la UV, que ha assenyalat que les seues opinions han aparegut també en l'agenda del Fòrum Econòmic Mundial de Davos.

Al juliol de 2020, Martín Carretero va ser nomenat vocal del Consell Assessor d'Assumptes Econòmics del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Ha rebut el Premi Bitácoras al millor blog econòmic (Economistas Frente a la Crisis, 2015) i també ha sigut guardonat en Twitter Twecos 2021 per Crédito y Caución.

INSCRIPCIÓ

La confirmació d'assistència al debat serà necessària, per la qual cosa es prega inscripció. Les conferències podran recuperar-se amb posterioritat des del canal de YouTube del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

L'Escola Europea de Pensament Lluís Vives és un projecte cultural, impulsat des del Vicerectorat de Cultura i Esport, amb la gestió de la Fundació General de la Universitat de València, que es configura com un espai per a la reflexió i el debat participatiu i crític sobre els assumptes d'actualitat, ha apuntat la institució acadèmica.

Aquesta iniciativa compta amb la participació d'altres actors de l'administració pública i de la societat civil com a Presidència de la Generalitat, Ajuntament de València; Conselleria de Transparència i d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institució Alfons el Magnànim, i Caixa Popular.