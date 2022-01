Reino Unido sigue los pasos de EE UU y comienza a evacuar al personal de su embajada en Ucrania

El Reino Unido ha empezado a retirar a algunos miembros del personal de su embajada en Ucrania, en respuesta a la amenaza de una posible invasión rusa, según informó este lunes el Ministerio británico de Asuntos Exteriores. Los funcionarios indicaron a la BBC que no hay amenazas específicas contra los diplomáticos británicos, pero que la mitad del personal que trabaja en la embajada regresarán al Reino Unido.

Esta decisión se conoce después de que Estados Unidos ordenara a los familiares del personal diplomático de su embajada en Kiev que abandonasen Ucrania y pidiera a sus ciudadanos que no viajen a Ucrania y Rusia debido a la creciente tensión en la región.

El Ministerio de Exteriores del Reino Unido reveló el pasado sábado que tenía información que indica que Rusia busca instalar a un líder prorruso en Kiev mientras considera invadir y ocupar Ucrania.

El Gobierno británico reiteró el sábado que apoya "inequívocamente" la soberanía e integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.

La UE pide no dramatizar

La Unión Europea, por su parte, no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, aseguró este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no "dramatizar".

"No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran este lunes en Bruselas.

Los jefes de la diplomacia europea mantendrán una reunión telemática con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que les explicará su reunión del viernes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev. "No hay ninguna decisión al respecto, a no ser que el secretario Blinken nos dé una razón que justifique este movimiento", continuó Borrell.

El alto representante volvió a insistir en la "fuerte coordinación" de la UE con Estados Unidos, con quienes han dejado clara su predisposición a sancionar a Rusia si vuelve a invadir Ucrania. No obstante, "nada concreto se aprobará hoy, porque hay un proceso en curso", subrayó el exministro español, que apuntó que los ministros de Exteriores seguirán "preparando" hoy "un paquete potente de sanciones".

Sanciones a Ucrania

"El proceso de decidir sobre sanciones es complejo", aunque dijo que "hay que estar seguros de que todo estará listo para cuando sea necesario". La UE quiere dar una oportunidad al diálogo, pero ha sido tajante, al igual que EE UU y el resto de aliados, en que si vuelve a haber una agresión rusa contra Ucrania la reacción será “muy rápida” y “extremadamente clara”, según fuentes comunitarias.

“Lo hicimos en 2014, no hay razón para que no pudiéramos hacer eso ahora”, dijeron las fuentes, sobre la posibilidad de poner en marcha nuevas sanciones "en cuestión de días" por el comportamiento ruso, que "no serían menos" que las aprobadas entonces.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. EFE

Sobre si considera a Alemania un socio fiable por su posición sobre Rusia, Borrell dijo que “todos los miembros de la UE son socios fiables”. “Todos los miembros de la UE están unidos, estamos mostrando una unidad sin precedentes sobre la situación en Ucrania". Borrell aseguró que este lunes los ministros “formalizarán” lo que discutieron sobre la situación en Ucrania durante su encuentro informal en Brest (Francia) la semana pasada.

Entonces, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores propuso un decálogo con reclamaciones a Moscú como el rechazo "al intento ruso de crear esferas de influencia en Europa" similares a las que había antes de la caída de la URSS, o la advertencia de sanciones si ataca a Ucrania, pero también la voluntad de seguir negociando con Rusia. Se espera que los ministros aprueben unas conclusiones sobre ello.

Respuesta de Kiev a EE UU

Ucrania consideró este lunes una medida "prematura y de "excesiva cautela" la decisión de EEUU de ordenar la salida del país de las familias de los empleados en su embajada en Kiev y autorizar la marcha del personal no esencial ante la amenaza de una acción militar por parte de Rusia.

En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dice que Kiev "tomó nota" de la medida adoptada por el Departamento de Estado de EE UU, en la que también recomienda a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país. "Respetando el derecho de los Estados extranjeros a garantizar la seguridad de sus misiones diplomáticas, consideramos prematura tal medida por parte estadounidense y una manifestación de excesiva cautela", señaló el portavoz.

La diplomacia ucraniana afirma que "no ha habido cambios radicales en la situación de seguridad recientemente", porque "la amenaza de nuevas oleadas de agresión rusa se ha mantenido de forma constante desde 2014, y la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera estatal comenzó en abril del año pasado".

El Gobierno de Ucrania indica además que la decisión del Departamento de Estado "no significa que todos los empleados de la embajada de EE UU abandonen ahora Ucrania". "La embajada seguirá funcionando plenamente. A los miembros de la misión diplomática se les dio la oportunidad de irse si así lo deseaban. Sin embargo, su salida no es obligatoria", recalca el portavoz de Exteriores.

Nikolenko instó además a "estar tranquilos" ante las recomendaciones de que los ciudadanos estadounidenses registren sus planes de viaje en el sitio web del Departamento de Estado.

Desinformación "para sembrar el pánico"

El Ministerio de Exteriores de Ucrania también recomienda que los ucranianos que viajen al extranjero se registren en un sistema similar y es "una práctica internacional normal", añadió. El portavoz recalcó que, actualmente, Rusia "está haciendo esfuerzos activos para desestabilizar la situación interna en Ucrania" y "se está difundiendo una gran cantidad de información errónea, manipulación y falsificaciones en los medios de comunicación ucranianos e internacionales para sembrar el pánico entre los ucranianos y los extranjeros, intimidar a las empresas y socavar la estabilidad económica y financiera de nuestro Estado". "En esta situación, es importante evaluar con seriedad los riesgos y mantener la calma", urgió.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, y toda la diplomacia ucraniana, insistió, "están ahora consolidando el gran apoyo sin precedentes a Ucrania por parte de socios internacionales para disuadir a Rusia de sus acciones agresivas y garantizar la seguridad de los ciudadanos ucranianos y el Estado".

Kiev está particularmente agradecida al Gobierno de EE UU "por su postura diplomática proactiva y por fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania, incluido el suministro de armas y equipos de última generación", señala asimismo el portavoz.