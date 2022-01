Las ventajas de trabajar con un 'partner' (y tres casos españoles de éxito que lo demuestran)

Los modelos de negocio, de la mano de la digitalización, no paran de cambiar. Un escenario lleno de retos que, sin embargo, también lo está de posibles triunfos, aunque, para alcanzar estos últimos, hay que tener cerca las herramientas más efectivas. Y tener un partner puede resultar una ventaja competitiva para ampliar las posibilidades de éxito y, también, la visión estratégica.

Además, esta elección puede ayudar a las marcas a ofrecer un servicio o producto diferencial al cliente. Pero saber buscar alianzas estratégicas y rodearse de buenos partners puede suponer un gran reto para las compañías, incluso para las más exitosas. Carrefour España, con su asociación con Neo Media World, le ayudó a sumar nuevos enfoques a su estrategia de generación de ventas, centrándose en la adquisición de clientes de alto valor.

Pero no es el único caso español que destaca. ¿Quieres conocer los tres casos ganadores de los Google Marketing Partner Awards 21? Pues no dejes de leer este artículo de Think with Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.