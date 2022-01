Tu horóscopo diario: lunes 24 de enero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 24 de enero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si te propones reivindicar un derecho o algo que crees que te corresponde en el trabajo, podrás hacerlo, ya que vas a tener argumentos de sobra para ello. Es algo que a la larga te trae beneficios, porque te va a venir muy bien plantar cara.

Tauro

Hace pocos días que te has enterado de una noticia que no te hace muy feliz, pero tendrás que ponerle buena cara y asumir cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Podrás manejarlo bastante bien y además no te van a faltar los consejos. Calma.

Géminis

Debes hacer un esfuerzo por pensar que las cosas no tienen más importancia que las que le quieres dar y si no afectan a tu vida personal, eso es lo importante. Quizá debas revisar tu escala de valores. No entres a determinados envites que no te aportan nada.

Cáncer

Serás hoy una de las personas en las que se fije alguien que tiene poder o que maneja los hilos de algún negocio. Debes prestar atención y mostrar tu mejor cara para que todo te favorezca. Sonríe, porque en tu cara también se refleja tu interior.

Leo

Vas a coger las riendas de una situación que se está poniendo complicada y que ves que no va por muy buen camino. Si es en el trabajo y te toca organizar algo con mucha gente, lo vas a hacer a la perfección. Tu talante de liderazgo se reafirma.

Virgo

Estarás en buena disposición para colaborar en un asunto profesional en el que han solicitado tu ayuda por cierta situación dada. Esa buena voluntad va a quedar muy clara y te será beneficiosa en el futuro. Lo harás con toda tu mejor intención.

Libra

Escorpio

No te queda más remedio que compartir un proyecto con alguien que no piensa como tu y que es menos perceptivo de lo que te gustaría. Debes procurar no ser demasiado mordaz ni dejarle en mal lugar, ya que eso no te va a favorecer demasiado.

Sagitario

No hagas tantas cábalas ni tengas miedo del futuro, ya que eso no hace sino estropearte el presente y no dejarte ver lo bueno que tienes en él. Plantéate que lo importante es buscar soluciones ahora. Alguien te da una pista muy interesante.

Capricornio

Hay temas relacionados con lo material que pueden verse retrasados. Pero esto no significa que sean negativos, sólo que van a surgir problemas que necesitan algún tiempo más para solucionarse. Lo que debes hacer es tener un poco de paciencia.

Acuario

No querrás saber nada de una persona, un amigo o un compañero de trabajo, que te ha fallado, o al menos crees eso. En cualquier caso, si lo sientes así, lo mejor es que se lo digas en cuanto tengas oportunidad. Le harás reflexionar.

Piscis

Recibirás hoy un reconocimiento o la gratitud de alguien a quien has ayudado o favorecido en cierto modo y que eso le ha abierto puertas. Lo cierto es que eso te llena de orgullo y satisfacción y te sientes feliz. Es algo así como tu pequeño legado.