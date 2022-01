Este sábado 23 de enero, La Sexta emitió La Sexta Noche en su prime time. Como es habitual, el formato repasó la última hora de los temas que vertebran la actualidad, como es el caso de las recientes y fotografías publicadas que retratan a Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia en la playa.

La periodista Silvia Taulés aseguró, en el formato, que la supuesta infidelidad había dejado devastada a la infanta Cristina de Borbón, casada con Urdangarín desde 1997. Es más, la hija del Emérito estaría "hecha polvo" e "ilocalizable", pues no tendría ánimos para interactuar ni dar explicaciones: "No tiene fuerzas para ponerse al teléfono", apuntó.

Además, Taulés defendió que la infanta no dabía nada de la infidelidad hasta que vio las polémicas fotografías: "Se entera cuando ve la revista, cuando se la mandan. No tenía ni idea. Algunos amigos suyos dicen que estaban un poco en crisis, pero ella dice que no sabía nada".

Por otro lado, el programa especuló sobre el posible divorcio entre ambos, algo que, para casi todos los tertulianos, supondría un triunfo para Zarzuela. En esa línea, la comunicadora Angélica Rubio dijo que la separación beneficiaría al Jefe de estado, pues Urdangarín es "el primer miembro de la familia real que se sentó en el banquillo y acabó en la cárcel".

Por su parte, el escritor Benajmín Prado dijo que sería el propio Urdangarín quien habría buscado el conflicto para provocar la ruptura con la infanta, con quien tiene cuatro hijos.

"Las fotos de Urdangarin se han publicado porque él ha querido, él sabe perfectamente quién es y sabe que si sale a pasear de la mano de otra mujer le van a hacer fotos. He leído que quien parece su actual pareja salió de casa diciéndole al marido que iba a aparecer en la prensa y que iban a esconderse porque se iba a formar un escándalo. Ella lo sabía y él también sabía lo que iba a pasar, se ve que ha buscado la ruptura", concluyó.