Bárbara Rey aclara en qué punto está con Bigote Arrocet tras su infidelidad: "No hicimos el amor, pero otras cosas sí"

Una nueva entrega de Sábado Deluxe vio la luz este 23 de enero en Telecinco. El formato comenzó con una entrevista a Bárbara Rey, una de las invitadas más recurrentes del programa. En él, la actriz, que no suele tener pelos en la lengua, habló sobre su supuesto affair con Bigote Arrocet.

Y es que, mucho se ha hablado al respecto desde que el chileno salió de Secret Story, un reality en el que participó Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey, hasta que fue expulsada por agredir a Miguel Frigenti.

Sin embargo, la exvedette optó por disipar todas las dudas desde el plató. Tras dejar claro que ella y el humorista no son novios, reconoció que unas semanas antes sí que le habría gustado, pero que actualmente se sentía muy decepcionada con él, aunque no concretó mucho más.

Respecto a que pasaran la última noche del año juntos, Rey dijo que Arrocet no durmió con ella, aunque insinuó que sí que intimaron: "No hace falta hacer el amor, se pueden hacer otras cosas... algo sí pasó, pero yo esperaba más después", añadió, críptica.

Parece ser que el también actor repitió un patrón muy similar con Bárbara Rey al que puso en práctica con Mª Teresa Campos, quien ha dicho en muchas ocasiones que se marchó sin explicarle porqué. Además, Rey dijo que, pese a que ambos tuvieron una relación, en la actualidad no se comunica con él y que no volvería a repetir con él.

Aún así, aseguró que Arrocet seguiría siendo su amigo, pero de otra forma. Respecto a las posibles deslealtades por parte del chileno, Rey no dejó nada en claro, pero insinuó que podrían haberse dado. Eso sí, dijo que el exconcursante de Secret Story no le había hecho daño, pues la relación no había sido lo suficientemente larga.