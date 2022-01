Tu horóscopo diario: domingo 23 de enero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 23 de enero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A veces se tienen enemigos que no se buscan, pero lo mejor es que pases a través de ellos como si fueran un banco de niebla. No forman parte de tu vida, el problema es suyo, no tuyo y eso es lo que debes de tener muy presente.

Tauro

Estás buscando el momento de contar a los demás, e incluso a tu familia una decisión que has tomado y que puede cambiar muchas cosas a tu alrededor, y ese momento va a llegar pronto, porque cada vez tienes más seguridad y claridad respecto a lo que vas a hacer.

Géminis

Te sientes con la menta muy clara y con optimismo porque has conseguido que alguien te demuestre su cariño y su comprensión y te apoye en todo lo que ahora necesitas para llevar a cabo un proyecto personal que significa mucho para ti.

Cáncer

Has planificado bien un evento familiar o una celebración que sabes le hará feliz a un familiar o a un amigo que necesita recuperar la sonrisa tras algún mal trago. Conseguirás que cumplan con tu plan y que todo salga como lo habías pensado.

Leo

Estancarse con sueños imposibles, sobre todo en el amor, no es algo que te vaya mucho y además te puede poner triste o de mal humor. Pasa página, deja entrar aire fresco en tu mente en este terreno e intenta hoy divertirte y descansar un poco más.

Virgo

Sabes que necesitas un periodo de reflexión para cambiar algunas cosas, pero no encuentras el momento oportuno porque vas muy deprisa. Por eso es muy necesario que frenes y valores lo que realmente te importa. No te dejes llevar por lo exterior.

Libra

Hoy será un día en el que tendrás ese espacio para ti que tanto anhelabas y en el que habías sufrido retrasos de algún tipo, frenazos o inconvenientes. Alguien te ayuda a sentir que hay ciertas cargas familiares o personales que se hacen más ligeras.

Escorpio

Pasarás mucho tiempo hoy pendiente de las redes sociales y es algo que debes plantearte cambiar si eso te influye para no ver lo que realmente tienes delante y te aleja de la realidad. Debes evitar lo que te aporte confusión, coge sólo la parte más lúdica.

Sagitario

Ir por delante de los acontecimientos y tener previsiones para lo que pueda suceder, sobre todo en lo relacionado con lo cotidiano, no es nada negativo, todo lo contrario. Si hoy pones en práctica eso, lo cierto es que sentirás un gran alivio y te relajarás.

Capricornio

Por alguna circunstancia imprevista, quizá tengas que compartir un espacio con una persona a la que no conoces mucho y eso te da cierto reparo. No temas, al final la comunicación funcionará bien con ella y no tendrás ningún problema.

Acuario

Si vas a intervenir en un conflicto de intereses entre amigos o familiares, hazlo de una manera sutil pero con la suficiente habilidad como para hacer que el diálogo fluya y haya acercamiento. Juega tus cartas de manera inteligente.

Piscis

Tu calidad de vida depende de ti, no de los demás y si sabes ajustar esto de una manera más práctica y menos idealista, verás que mejora mucho todo para ti. No dejes que nadie manipule tus circunstancias, aunque eso no significa que no cedas en ocasiones.