Paloma García-Pelayo aclara cuál es el estado de salud de Julián Muñoz: "Tiene más de un 50% de riesgo de muerte"

La segunda parte de la docuserie sobre Julián Muñoz, llamada Nos es la hora de la venganza, es la hora de la verdad vio la luz este viernes 21 de enero. Su primera entrega fue muy criticada por su enfoque, que para muchos blanqueaba al corrupto y culpaba de todo a su expareja, Isabel Pantoja.

Entre esos ácidos comentarios, muchos se cuestionaban si realmente estaba tan mal el que fuera alcalde de Marbella, aludiendo a que obtuvo el tercer grado y salió de la cárcel por problemas de salud. En este programa, la periodista Paloma García-Pelayo, artífice de la entrevista de la docuserie junto a Santi Acosta, quiso disipar las dudas al respecto y explicó el mal pronóstico de salud para el abulense, que fue ingresado en el hospital recientemente.

"Ha estado varias veces ingresado después de grabar esta entrevista, incluso ayer mismo tuvo que ir al hospital, porque no se encuentra bien", comentó Ángela Portero. Por su parte, García-Pelayo recordó que los informes de la cárcel decían que Muñoz tenía más de un 50% de posibilidades de morir en los próximos cinco años por el cúmulo de patologías que padece.

Esto se sumaría a la larga lista de los perjuicios de salud que el propio expolítico señaló en la entrevista que arrastraba: "Me dio un ictus, me quedé sordo, me quedé en 64 kgs, me volví diabético, me dio un infarto... un desastre", dijo, recordando su experiencia en la cárcel.

Esta habría pasado "por encima" del entrevistado, tal y como apuntó García-Pelayo, que añadió que en alguna ocasión se habían detenido las grabaciones de la docuserie por su debilidad. En la misma línea, Isa Pantoja comentó hace unos días que le había causado mucha impresión la deteriorada imagen del protagonista de la docuserie, del que tenía un muy buen recuerdo pese a las duras acusaciones que vertió sobre su madre, Isabel Pantoja.