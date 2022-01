Marta Riesco se compara con Britney Spears por el acoso que sufre desde que confesara su relación con Antonio David

Marta Riesco y Antonio David confirmaron a principios de este mes de enero que habían comenzado una relación entre octubre y noviembre, después de su separación de Olga Moreno.

La pretensión de la periodista desde entonces ha sido no convertirse en un personaje público, como así ella misma ha confesado en sus manifestaciones en los programas en los que trabaja.

Sin embargo, la prensa ha continuado su seguimiento a la pareja para intentar obtener alguna declaración de alguno de los dos o averiguar cómo es el día a día de ellos juntos.

Además los comentarios en las redes sociales tampoco han cesado, criticando la actuación del que fuera colaborador de Telecinco y su nueva novia o apoyándoles.

"Internet en España hace unos meses: Qué malos fuimos con Britney Spears y Monica Lewinsky, hoy en día no toleraríamos ese acoso. Internet en España hoy: El pasado de Marta Riesco. El cambio de look de Marta Riesco. La cara oculta de Marta Riesco. No, nada ha cambiado", escribía una usuaria.

Marta Riesco se compara con Britney Spears. Instagram

Ha sido una amiga de Marta Riesco quien ha compartido este comentario en Instagram, asegurando que está "orgullosa" de ella, algo que ella ha agradecido y compartido también, lo que hace pensar que opina lo mismo.