Terelu lanza un dardo a 'Sálvame' sobre el futuro en el programa de Carmen Borrego

La relación de Terelu Campos y Carmen Borrego ha vuelto a ser la que era después de pasar por un año complicado para ambas y conseguir destensar la situación en las fiestas navideñas.

La pequeña de las hermanas Campos decidía dejar de colaborar en Viva la vida para empezar a hacerlo en Sálvame, separada así tanto de Terelu como de Alejandra Rubio.

Sin embargo, este lunes María Patiño y Terelu se convertían en las nuevas presentadoras de Sálvame Lemon Tea, un formato diferente que le ha dado un giro de 180 grados al formato.

La hija mayor de María Teresa Campos se ha expresado este viernes con respecto a la presencia de Carmen Borrego en el plató desde que ella regresada al programa con una crítica a los directores.

"Yo lo que quiero y además voy a hacer una reivindicación aquí. No le he contado nada a mi hermana, también me da lo mismo porque como es bueno, me da lo mismo", comenzaba.

"Directores, yo lo que quiero es que sigan trayendo a Carmen todas las veces que la seguía trayendo antes, cuidadito eh", advertía a los encargados del formato.

"Aquí no vienes a mandar a nadie, eh", le reprochaba su compañera, María Patiño, ante lo que ella rectificaba y aseguraba que le "gustaría que Carmen siguiera teniendo una gran presencia en Sálvame".