'And Just Like That…' recupera el vestido más extravagante de Carrie en 'Sexo en Nueva York'

Desde que And Just Like That... se estrenó el pasado diciembre, la protagonista amante de la moda ha estado llevando looks que son la mezcla perfecta entre la Carrie original y la actualizada la nueva década. Sin embargo, en el episodio final, el querido personaje interpretado por Sarah Jessica Parker, ha rescatado uno de los vestidos más espectaculares de Sexo en Nueva York.

Hace casi 20 años, nos despedíamos de Carrie en una habitación de un lujoso hotel de París, con el corazón roto y esperando a un hombre que jamás volvería en un increíble vestido de Versace con metros y metros de tul, valorado en más de 80.000 dólares. Ahora, el reboot ha querido quitarnos esa sensación agridulce y rememorar el pasado con una sonrisa.

Durante el episodio 8 de And Just Like That... emitido este 20 de enero, Carrie le enseña a su amiga y agente inmobiliaria Seema una pieza muy especial mientras están ordenando su armario. "¿Quieres ver algo increíble? No quiero presumir, pero es mi mayor orgullo", anunciaba Bradshaw antes de darnos la gran sorpresa.

"Solo me lo he puesto dos veces: una vez en París y otra aquí, solo por diversión, me senté en esa ventana y me comí una bolsa de palomitas", cuenta el personaje. Si bien el vestido parece no haber tenido su noche épica, Carrie claramente se ha aferrado a él por su valor sentimental.

Aunque no tiene planes de volver a levarlo, la protagonista busca darle otra vida para que no se quede para siempre en su armario y piensa regalárselo a Lily, la hija de Charlotte, que ha estado ayudándole a catalogar toda su ropa para guardarla, a cambio de algunas de sus piezas vintage. "Lo más triste es que no lo eran cuando las compré", comentaba con sorna.

Sabiendo el gran impacto que iba a tener en su audiencia, Sarah Jessica Parker no ha podido evitar subir dos fotos a Instagram llevando el vestido a su Instagram en dos momentos de su vida: una hace 17 años, cuando lo llevó por primera vez y otra en la actualidad. No obstante, parece que no ha pasado el tiempo.

"La encontramos. Se deslizó adentro. Atrapados. Ha pasado mucho tiempo. Tenía mucho que compartir. Breve y duro decir adiós otra vez", escribía la actriz en el pie de foto de la publicación, cerrando un círculo y permitiendo a Carrie pasar página.