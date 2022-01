La línia C-6 de Rodalies començarà a recuperar freqüències el dilluns després de les actuacions en Massalfassar

Així ho ha traslladat Adif aquest divendres al grup de treball tècnic de la iniciativa 'Centinela Cercanías València', que ha celebrat la primera de les seues reunions. Aquest grup es correspon a l'anunci de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la seua visita a València del passat 12 de gener. Setmana a setmana, realitzarà un seguiment del funcionament del servici de Rodalies de València i de la implementació de les mesures del Pla d'Acció Immediata per a la millora d'aquest servici. Està liderat per Mitma i compta amb la participació de la Generalitat Valenciana, Renfe i Adif, segons ha informat el Ministeri en un comunicat.

Adif ha explicat al grup de treball les millores en la capacitat i fiabilitat de la línia C-6 de Rodalies derivades de les recents actuacions que ha realitzat en l'estació de Massalfassar per a restablir de forma progressiva la normalitat del trànsit ferroviari després de l'incendi ocorregut la matinada del passat 21 de desembre, a conseqüència del robatori d'1 quilòmetre de cable del sistema d'electrificació.

El Ministeri ha destacat que, "gràcies a la implantació en temps rècord del sistema de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) en el trajecte Puçol-Alboraia, d'uns 15 km de longitud aproximadament", ja podrà ser possible la circulació en via doble indistintament per qualsevol de les vies i sentit, "amb absolutes garanties de seguretat, permetent així la recuperació a partir del pròxim dilluns de freqüències dels servicis de Rodalies".

En concret, segons ha detallat Adif en un comunicat, està "agilitzant i retallant els terminis previstos" per a restablir el trànsit ferroviari i, després de la implementació aquest dijous del (BAB), es permet recuperar la circulació de quatre servicis d'Alta Velocitat entre València i Castelló i de fins al 90% de la capacitat en aquest trajecte.L'Alvia Castelló-Gijón i l'Ave Madrid-Castelló, un per sentit, tornen a iniciar i finalitzar el seu recorregut.

D'altra banda, mentre duren les tasques per a la reparació definitiva de les instal·lacions danyades, es manté el servici d'autobús entre València i Castelló, per als trens Ave amb eixida de Madrid a les 9:40 hores i des de Castelló a les 13.45 hores. Renfe manté activat un pla específic d'atenció i informació en les estacions de València Joaquín Sorolla i Castelló per als viatgers d'aquests dos trens.

D'altra banda, Renfe recupera 22 servicis de rodalies, 11 per sentit, en la línia C-6 València-Castelló, a partir d'aquest dilluns 24 de gener. Amb la nova programació s'estableix una oferta de 58 trens entre les dos ciutats, 29 per sentit. Així mateix, es restableix la circulació de 6 servicis de rodalies, 3 per sentit, en la línia C5 Caudiel- Sagunt- València.

No obstant açò, l'estació de Massalfassar encara no pot prestar servici comercial fins que no es finalitzen totes les operacions necessàries per a la reposició definitiva de les instal·lacions devastades.

Adif ha assegurat que s'ha realitzat un "enorme esforç" amb "tots els recursos econòmics, tècnics i humans disponibles per a poder restablir, de forma progressiva, la normalitat del trànsit en una línia que registra una elevada densitat de circulacions.Per a açò, equips tècnics d'Adif, de forma conjunta amb tecnòlegs i organismes avaluadors, han treballat les "24 hores del dia, inclosos festius i el període de vacances de Nadal i Cap d'any", ha explicat.

Les estimacions realitzades fins ara pels tècnics d'Adif calculen que el valor dels estralls provocats pel robatori i posterior incendi de l'estació de Massanassa ascendeixen aproximadament als 3 milions d'euros.

PUNTUALITAT I MENYS SUPRESSIONS

D'altra banda, en aquesta primera reunió s'han revisat amb detall les dades de seguiment del servici durant les setmanes del 10 i el 17 de gener, amb dades quantitatives i qualitatius. Segons el Mitma, les dades proporcionades al grup de treball reflecteixen que "s'han aconseguit eliminar pràcticament totes les supressions de servicis i que s'ha experimentat una millora en els índexs de puntualitat de les diferents línies de Rodalies de València".

D'eixa manera, durant la reunió de treball s'ha analitzat la casuística dels retards patits en determinats servicis, per a detectar possibles causes sistèmiques i adoptar les mesures necessàries per a solucionar-les. Per a açò, Renfe i Adif estan realitzant "una anàlisi tècnica completa i exhaustiu del funcionament del servici", ha subratllat el Ministeri.

D'altra banda, Renfe ha donat compte de les mesures que ha adoptat per a garantir la fiabilitat del servici i poder afrontar la situació generada en el col·lectiu de conducció per la sisena ona de Covid, "disposant reguardes de conductors a disposició per a poder cobrir les possibles baixes en el menor temps possible, prioritzant la fiabilitat del servici sobre qualsevol altra consideració", ha assegurat el Mitma.