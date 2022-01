La edil que recibió vísceras como 'amigo invisible': "El PSPV no ha estado por la labor de llegar a un pacto"

La concejal de Totes i Tots Som Vinaròs (TSV) en el Ayutamiento de Vinaròs Anna Fibla, que fue cesada casi un mes después de recibir una caja con vísceras de animal por el 'amigo invisible' de parte del que fuera concejal de Urbanismo, Deportes y Sanidad José Chaler (PSPV), el cual anunció este miércoles su dimisión, ha señalado que el PSPV "no ha estado por la labor de llegar a un pacto".

Fibla, que en rueda de prensa ha agradecido el apoyo de los otros dos concejales de su agrupación, así como de la diputada nacional de Podem por Castellón, Marisa Saavedra, ha explicado las negociaciones llevadas a cabo con el PSOE para intentar salvar el pacto de gobierno.

Así, ha indicado que, después de que ocurrieran los hechos, habló en repetidas ocasiones de manera privada con el alcalde, Guillem Alsina, para pedirle el cese de José Chaler, "y la respuesta del alcalde fue que no le cesaría". "Nos reunimos en la asamblea y se decidió hacer público el regalo y pedir el cese o la dimisión de Chaler, pero el alcalde me dijo que si lo hacíamos público, me expulsarían del gobierno", ha agregado.

La concejala ha señalado que tras la rueda de prensa que realizó, comenzaron unas negociaciones "muy difíciles" con el PSOE, y -ha dicho- "tras dos semanas sin solución", hubo una reunión en el despacho del alcalde en la que se pactó que Chaler dimitiría y TSV saldría a leer un comunicado donde señalaría su voluntad de seguir gobernando junto con el PSOE. "A las pocas horas Alsina se retractó del pacto porque, según dijo, la ejecutiva del PSOE de Vinaròs no había aprobado el acuerdo", ha añadido.

Fibla ha apuntado que continuaron negociando, "pero el PSOE no ha estado por la labor de llegar a un pacto". Ha explicado que el último día de las negociaciones les hizo llegar un "ultimatum", de tal forma que para mantenerse en el gobiento ella debía leer un documento públicamente donde les "obligaban" a criticar a Marisa Saavedra y desmentir la rueda de prensa "para blanquear la figura de Alsina".

"FALTAS DE RESPETO"

"Lamentamos que este haya el desenlace final del pacto de gobierno en Vinaròs, pero no podía seguir consintiendo las faltas de respeto a nuestra organización", ha señalado la edil, quien ha destacado "si el alcalde hubiera cesado al concejal en un primer momento, no se hubiese llegado a la ruptura del pacto".

Fibla ha apuntado que seguirán trabajando desde la oposición "por el bien de la ciudad", y ha añadido que descarta "al cien por cien" formar gobierno con el PP.

Por otra parte, el concejal de TSV Hugo Romero ha anunciado este viernes que deja el cargo de concejal pues, según ha afirmado en un comunicado, lleva tiempo priorizando la actividad pública sobre la salud y el cuerpo le pide "parar".