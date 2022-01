La Comunitat, "pionera" en la mediació com a mètode "alternatiu" als tribunals per a resoldre conflictes

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha valorat que la Comunitat Valenciana és "pionera" en la mediació com a mètode "alternatiu" als tribunals per a la resolució de conflictes i ha destacat que el model valencià, dins de les competències autonòmiques, destaca per el seu integralitat, accessibilitat, qualitat i proximitat a la ciutadania que "servirà per a assentar la cultura de la Mediació".