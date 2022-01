Elx potencia la Dama com a reclam turístic en el 125 aniversari de la seua troballa

Com a edil de Cultura, Marga Antón reivindica que 2022 "ha de ser any del bust ibèric" i per açò s'impulsaran activitats sobre la seua figura. Amb un espai propi dedicat a la Dama d'Elx en la fira, l'objectiu del consistori és potenciar aquest referent de l'art iber com a reclam turístic en 2022.

La regidora de l'àrea recorda que l'Ajuntament segueix treballant per a aconseguir la cessió temporal del bust ibèric, remarcant que mentrestant treballen per a celebrar "com cal" el 125 aniversari de la seua troballa. També ressalta la quantitat de persones que han visitat l'espai dedicat a la Dama d'Elx per a interessar-se per ella.

Als assistents se'ls ha obsequiat amb una xicoteta rèplica del bust ibèric, a més de brindar-los l'oportunitat de fotografiar-se amb la "dama viviente" que ha acompanyat aquests dies l'estada en FITUR.

Elx és un dels màxims referent del món iber. A més de la Dama, compta amb un jaciment com el de L'Alcúdia que és una "autèntica joia" i amb un museu com el MAHE pel qual l'Ajuntament aposta "decididament".