Esquerra Unida denuncia les "retallades" en drets que pateixen els treballadors de Ford Almussafes

En la trobada han participat la coordinadora del partit i consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo; la diputada i portaveu adjunta d'Unides Podem en Les Corts, Estefania Blanes, i el responsable d'organització, Luis Poveda, a petició dels sindicats Intersindical Valenciana, CGT i CCOO.

Aquest dimecres, la direcció de Ford Almussafes va tornar a insistir a aplicar ajustos salarials en els pròxims anys, per a atraure la producció dels models elèctrics que es començaria a implantar en 2025 si la fàbrica valenciana fóra triada per la multinacional, una posició que disputa a la factoria alemanya de Saarlouis. Un dia després, UGT (sindicat majoritari) va obrir la porta a acceptar una "contenció salarial" durant els pròxims anys que desbloquege l'acord per a l'electrificació de la factoria valenciana si es recuperen després els valors entorn de l'IPC.

En aquest escenari, EUPV rebutja que els plans de la companyia per a poder adaptar-se al nou model de producció i ser "competitius" passen per la reducció de costos salarials, l'extensió de la jornada de treball i l'augment de dies de treball per any. És a dir, la reducció de dies de vacances que actualment gaudeixen els treballadors, la qual cosa adverteix que suposa "un greu atac als drets laborals d'una plantilla que encadena ja retallades diverses en les seues condicions durant els últims anys".

Segons el partit, els sindicats assenyalen com a "inassumibles" les propostes de Ford per a una plantilla que ja ha patit l'empitjorament de les seues condicions laborals durant els últims anys, a més de denunciar el "intent de confrontació" entre els treballadors de les fàbriques d'Almussafes i Saarlouis.

"Diuen que només hi ha producció garantida per a una de les dos fàbriques: qui més cedisca per a baixar les seues condicions laborals, guanya. Sens dubte, un intent d'extorsió injustificable per a una plantilla que ha sigut la responsable dels èxits i beneficis de Ford Almussafes, actualment la factoria líder en producció a Europa".

EUPV arreplega així la postura del comité d'empresa: "La nostra planta fabrica cinc models d'automòbils. Hem treballat amb molta professionalitat i versatilitat perquè la planta fabrique amb índexs de qualitat altíssims".

"QUE PAGUE EL DEUTE AMB LA SOCIETAT VALENCIANA"

Per tot açò, segons la formació d'esquerres, els representants sindicals exigeixen que la factoria "pague el deute que té amb la societat valenciana, i especialment amb la seua plantilla". "No en va, l'empresa ha rebut ajudes públiques i té el compromís de mantindre la planta al nostre territori".

En aquesta línia, la diputada Estefania Blanes va suggerir la presentació d'una proposició no de llei (PNL) conjunta amb la resta de grups de les Corts per a defensar als treballadors en les seues reivindicacions: "No podem permetre que una empresa amb anys de beneficis continus, sent la factoria de Ford més solvent d'Europa i amb cinc models de vehicles en la seua producció, retallada drets laborals sota l'amenaça del tancament de la planta i el trasllat de la producció a Alemanya".

Els treballadors, segons el partit, van remarcar: "Ja som competitius, ho hem demostrat fa huit anys i ara. La plantilla ha fet molts sacrificis com perquè ara se'ns demanen més".