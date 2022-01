El PSPV afirma que la Comunitat està "preparada" per a aplicar la futura Llei d'Habitatge

Així han destacat en roda de premsa aquesta normativa que està a l'espera de recalar en segona volta en el Consell de Ministres per a procedir a la seua remissió al Congrés, de cara a iniciar la seua tramitació parlamentària. El Govern calculava poder fer-ho dimarts passat, però eixos plans es van paralitzar davant la decisió del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de rebutjar la proposta d'informe del vocal progressista Álvaro Cuesta i abordar un nou dictamen, preceptiu però no vinculant, per a finals de mes.

En aquest context, el diputat socialista ha assegurat que "aquest govern s'ha compromès com ningú a garantir el dret a l'habitatge, el qual durant tants anys va abandonar el PP". Al costat de Domínguez ha analitzat la repercussió del Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge a la Comunitat, davant "la necessitat de garantir el dret a un habitatge digne per a tota la ciutadania", informa el partit.

Sarrià, exregidor de Desenvolupament Urbà de València, ha assenyalat que "en l'actualitat, el cost de l'habitatge s'ha convertit en un cost inassumible per a gran part de la societat, la qual cosa ha fet que la política d'habitatge siga una de les prioritats d'aquest govern per a aquesta legislatura". "Enfront d'un PP que tenia com a única política d'habitatge l'absència de les mateixes, els socialistes apostem per garantir la funció social de la propietat i limitar els moviments especulatius amb l'habitatge", ha reivindicat.

També que, al costat de la futura Llei d'Habitatge que serà la primera de la democràcia, s'han engegat una bateria de mesures emmarcades en el Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge amb les quals s'augmentarà el parc públic d'habitatge, es fomentarà el lloguer assequible i s'engegarà el 'bo jove' per a facilitar l'emancipació de les persones de fins els 35 anys.

En la mateixa línia, la portaveu de l'executiva del PSPV ha garantit que el govern del Botànic, que presideix el socialista Ximo Puig al costat de Compromís i Unides Podem, ha "fet els deures" i està preparat per a aplicar la Llei d'Habitatge. "Ara esperem que la resta de comunitats autònomes també siguen responsables i donen suport a aquestes polítiques", ha urgit.

Ha destacat a més "el compromís amb les generacions més joves que tan complicat ho han tingut" i ha assegurat que amb mesures com la reforma laboral, la pujada del salari mínim o la nova Llei d'Educació, "s'estan donant els passos adequats perquè aquesta generació tire avant".

Per contra, Domínguez ha lamentat que "durant anys l'habitatge haja sigut el punt negre de la democràcia" i ha apuntat com a elements bàsics perquè els joves avancen en el seu projecte de vida "tindre una formació correcta, una ocupació digna i un sostre on viure".