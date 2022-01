Guàrdies civils de l'incendi de Montcada: "Vam salvar vides, i amb això ens hem de quedar"

Així ho ha manifestat el sergent de la Guàrdia Civil de Montcada, Juan Olivares, després de ser rebut per la delegada de Govern, Gloria Calero, al costat de companys com els agents Jairo Aldonza i Coromoto Souta, com a reconeixement a la seua tasca en l'incendi del dimecres. Un total de sis persones van morir, mentre 17 van resultar ferides per cremades i intoxicació.

Els guàrdies civils han explicat que els van donar l'avís de seguida, van arribar "el més ràpid" que van poder, i es van trobar la cortina de fum en l'ala dreta de la residència, on era "impossible accedir" i hi havia uns 40 residents. "Caminaves 15 metres i t'havies de tirar al sòl, no es podia respirar", ha recordat el sergent.

Aleshores van poder traure a les primeres persones d'eixes habitacions, després del que van esperar l'arribada dels bombers amb equips especialitzats d'oxigen i van procedir a evacuar als residents de la segona planta, també afectada pel fum. La major "desgràcia", han lamentat, és que totes les persones de la primera planta eren impedides.

"Vam haver d'utilitzar tot tipus de recursos i inventiva per a evacuar al més prompte possible al major nombre de persones, era nostra única fixació", ha subratllat Souto, agent gallega destinada al lloc de Tavernes Blanques (València). De fet, van arribar a traure als residents del llit amb els propis llençols, en cadira de rodes, en braços, entre dos agents o "carregant com es podia amb qualsevol cosa".

Visiblement emocionat, el sergent ha relatat que el rescat més complicat va ser el de les habitacions properes al focus de l'incendi: "En eixe moment, l'adrenalina es dosa de tal manera que no estàs pensant en la teua vida ni en la teua família, penses en eixes persones". També ha destacat la col·laboració i el "sentit comú" de la Policia Local, els efectius de bombers i "un parell de zeladores de la residència que van fer més del que els corresponia".

L'agent Aldonza ha afegit que la quantitat de fum era "considerable" i els va dificultar moltíssim el rescat, encara que "no es va paralitzar en cap moment". "Ens va motivar per a traure com més prompte millor a eixes persones", ha asseverat, per a celebrar la rapidesa i el resultat de la cadena humana que es va formar i "va ajudar moltíssim".

"HO TORNARIA A FER UNA I MIL VEGADES"

A més, aquest guàrdia civil ha posat en valor la bona col·laboració dels residents que no es podien valdre per si mateixos, ja que molts d'ells "tampoc eren molt conscients del que estava succeint". "Ho tornaria a fer; per descomptat, una i mil vegades", ha recalcat, per a remarcar que en un sinistre així "no penses" que t'estàs jugant la vida i que és el deure i l'obligació d'un agent.

Jairo Aldonza, després de 13 anys en l'institut armat, ha reconegut que aquesta actuació sempre serà "especial" per a ell: "Al final va haver-hi moltes vides que es van salvar; per desgràcia va haver-hi unes altres que no, però es va fer una gran tasca".

Respecte a la rapidesa en l'actuació, l'agent Souto ha fet notar que a qualsevol persona li passaria, "no per ser guàrdia civil, perquè veus una situació així i et llances". "És com una mare que ha de salvar el seu fill: per a la Guàrdia Civil tota la societat són fills", ha il·lustrat.

Després de remarcar que no sempre són "tan afortunats" de salvar a tanta gent en un succés així, Coromoto Souto ha agraït el reconeixement tant dels seus companys com de la seua família i sobretot de la resta de la societat.

Com a delegada del Govern a la Comunitat, Gloria Calero ha explicat que es va posar en contacte amb els agents en veure que tots els comentaris dels veïns se centraven en la seua actuació, ja que "ells van traure a la gent en braços d'eixe infern". "Tots som conscients que, sense la seua actuació tan lloable, possiblement estaríem parlant d'una tragèdia molt més gran", ha constatat, i ha defès que és de justícia reconéixer el treball ben fet.

SEGUEIX LA INVESTIGACIÓ

Respecte a la investigació, Calero ha puntualitzat que la Policia segueix treballant i "pareix ser que tenen més o menys clar d'on prové l'incendi", d'una regleta en l'habitació de la residència on es va originar.

En qualsevol cas, ha remarcat que "s'està investigant tot" i, preguntada per possibles irregularitats en la residència, ha assenyalat que "la investigació està investigant més enllà de la regleta i ja dirà què errors hi ha hagut". Ha garantit a més que es posaran mesures perquè "no torne passar".