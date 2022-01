El jutge deixa en llibertat els detinguts per l'agressió sexual a Mislata i els prohibeix apropar-se a la víctima

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), per aquesta suposada agressió sexual van ser detingudes sis persones, cinc homes i la parella d'un d'ells, que van passar aquest dijous a la disposició del jutge.

El jutjat, després de rebre'ls, va acordar la posada en llibertat per a tots ells amb una mesura cautelar: la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 200 metres o comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà mentre dura la tramitació de la causa, que està oberta inicialment pels delictes d'agressió sexual i amenaces.

L'agressió va tindre lloc el passat dia 3 de gener un descampat entre les localitats de Mislata i Xirivella, quan una dona, que vivia en un assentament de la zona, va ser agredida sexualment per part de diversos homes, va informar en el seu moment Prefectura.

Després de tindre coneixement del succeït, els investigadors de la UFAM van esbrinar la identitat dels presumptes autors, així com del domicili i altres llocs on podrien estar residint. Els agents van establir immediatament un dispositiu per al seu arrest, en el qual van participar també efectius de la Brigada de Seguretat Ciutadana, que va donar com resultat la detenció simultània dels sospitosos en les localitats de Xirivella i Torrent.

Els agents van detindre el dimarts a cinc homes, de nacionalitat romanesa, com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual. Als cinc, i a la dona d'un d'ells, se'ls atribueix a més un delicte d'amenaces greus tant a la víctima com a la parella d'aquesta última per a evitar que denunciara l'agressió.

Els investigadors han proporcionat una atenció integral eficaç tant a la víctima com a la seua parella sentimental. Segons la Policia, sembla que un dels detinguts hauria començat a abusar sexualment de la dona de forma continuada des del passat 13 de desembre, aprofitant els moments en què la parella de la víctima s'absentava per a treballar.