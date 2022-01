Fitur.- L'estand de la Comunitat Valenciana es transforma per a acollir el públic general i "mostrar la diversitat"

L'estand de la Comunitat Valenciana en Fitur transformarà el seu espai al final de la jornada d'aquest divendres per a poder acollir les diverses activitats programades per al públic general que va en busca d'atractius per a decidir la seua pròxima destinació.