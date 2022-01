Més de 500 fotografies competeixen a través de les xarxes en el concurs '#LaMeuaMafalda' del port de València

La mostra "està sent molt més que una exposició", explica Valenciaport en un comunicat. A les més de 18.000 persones que ja s'han desplaçat l'Edifici del Rellotge per a veure a Mafalda, cada dia se sumen les fotografies que els visitants pugen a Instagram a través dels hashtags '#MiMafalda' i/o '#LaMeuaMafalda'.

Es tracta de fotografies de tot tipus: gestos davant una vinyeta, riures en grup, simulació de diàlegs amb Mafalda, posats graciosos o simplement primers plànols d'una vinyeta que per qualsevol motiu ha agradat o cridat l'atenció del visitant.

Fins al moment i a falta d'una setmana per al 30 de gener, últim dia de l'exposició, més de 200 persones han pujat les xarxes centenars de fotografies, totes elles aspirants a tres exemplars de les obres de Quino i Mafalda.

Els concursants són de totes les edats, des de xiquets fotografiats pels seus pares participant en algun dels tallers organitzats en la mostra, passant per grups d'adolescents que posen al costat d'alguna de les vinyetes més reivindicatives de la protagonista, fins a adults i persones de la tercera edat que imiten les postures de Mafalda en la imatge al costat de la qual apareixen fotografiats.

Entre les imatges més originals destaquen la d'una jove que posa al costat d'una de les vinyetes fent com que sosté un de les baferades d'aquest, mentre llueix un vestit estampat replet de "mini Mafaldes" i la famosa frase de la protagonista "aquest món és una sopa".

Una altra de les més cridaneres és una en blanc i negre, en la qual apareix la cabellera d'una xiqueta amb el mateix llaç roig amb pigues blanques que Mafalda en color, "tractant de transmetre el missatge que, en un món marcat per les desigualtats, ella aporta un granit de llum i color cap a l'esperança", ha destacat Valenciaport.

El certamen ha permès estrènyer la relació de l'aposta cultural del Port de València amb els veïns i turistes que aquests dies s'han acostat l'Edifici del Rellotge.

A més, de fotografiar-se amb Mafalda, les persones que han recorregut la mostra han pogut conéixer i fotografiar-se amb Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guille o Libertad, els amics de Mafalda que il·lustren i posen els diàlegs a l'humor àcid i crític amb les injustícies socials i la cura del món que caracteritzen l'obra de Quino.

Tots ells esperen convertir-se en un dels tres guanyadors per a rebre com a premi un exemplar del llibre 'Todo Mafalda'. D'aquesta manera, l'Autoritat Portuària de València s'adapta a les noves tecnologies elaborant un concurs virtual vinculat a les xarxes socials, però manté l'essència del tradicional entregant un llibre en format físic per a fomentar la lectura.

QUÈ VEURE EN L'EXPOSICIÓ DE MAFALDA?

L'exposició de Mafalda compta amb més de 200 vinyetes, cartells publicitaris, audiovisuals i publicacions en diversos idiomes que donen compte de la projecció internacional de l'obra de Quino.

La mostra es pot visitar de manera gratuïta fins al pròxim 30 de gener i compta amb un espai dedicat a activitats i tallers perquè els xiquets puguen interactuar amb els personatges de l'humorista argentí. D'aquesta forma, l'APV reforça el seu compromís amb la ciutat i la convida a realitzar accions que fomenten la seua cultura i desenvolupen el seu esperit crític.