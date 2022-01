El PP recurrirá ante el Constitucional el rechazo del Supremo a los recursos contra los indultos del 'proces'

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que los populares ejercerán su derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) después de la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no admitir los recursos de legitimación para recurrir la concesión de los indultos a los nueve condenados por organizar 1 de Octubre de 2017 un referéndum de independencia en Cataluña.

“El PP respeta las decisiones judiciales del TS, pero también va a ejercer su derecho de amparo ante el TC porque pensamos estar legitimados como formación política, como afectados (algunos personalmente, como se ha visto en la investigación de los CDR que querían atentar contra nuestra integridad física) y porque tenemos que defender la unidad nacional y la Ley frente a todo”, ha asegurado Casado.

El Tribunal Supremo estimó este jueves falta de legitimación de todos los que presentaron recursos contra los indultos. Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dieron así la razón a la Abogacía del Estado, que había planteado una serie de alegaciones previas relativas a los recursos interpuestos contra los Reales Decretos por los que se concedió la medida de gracia a los líderes independentistas.

Decisión apretada: tres votos a favor y dos en contra

La decisión no fue unánime y se adoptó por tres votos a favor y dos en contra. Cabe destacar que los magistrados no han estudiado el fondo de los recursos presentados, dado que han mantenido el debate sobre si los recurrentes están o no legitimados para llevar a cabo la acción legal. Así, el Supremo cierra la puerta a analizar la legalidad de los indultos concedidos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas condenados en la causa del 1-O, tal y como pedían los recurrentes.

En concreto, se presentaron siete escritos: el de los dirigentes de Ciudadanos -Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra-; el de Vox; el del PP en calidad de partido; el de los diputados y exdiputados 'populares' en el Parlamento de Cataluña -Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán-; el de la plataforma Convivencia Cívica Catalana; el del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo; y el de la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén.

En total, se interpusieron 63 impugnaciones: siete escritos por cada uno de los nueve dirigentes que recibió el indulto parcial el pasado junio.