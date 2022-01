La Guardia Civil eleva a riesgo alto la desaparición de Esther López porque cree que no fue voluntaria

La Guardia Civil ha cambiado de "perfil bajo" a "riesgo alto" la desaparición de Ester López de la Rosa, la mujer que fue vista por última vez en el pasado miércoles 12 de enero en Traspinedo, un pequeño municipio de la provincia de Valladolid, después de salir de un bar con amigos.

El cambio se debe a que la Benemérita considera que la mujer no pudo desaparecer de manera voluntaria.

En los primeros días, según cuenta la prensa local, se barajó que la joven se hubiera ausentado un fin de semana, como había hecho con anterioridad, pero son demasiados los días que lleva sin dar señales a la familia.

La Guardia Civil se está encargando de investigar las circunstancias de la desaparición. Esther mide 165 centímetros, tiene el pelo largo y castaño y los ojos marrones y en el momento de su desaparición vestía un vaquero negro y una cazadora de lana.

El pasado día 12, Esther habría salido con unos amigos a un bar del pueblo para ver un partido de fútbol. Según su padre, al salir del bar "se fue con un amigo en el coche y ya no sé más". Al ser preguntado por los amigos, Miguel insiste en que él no ha hablado con nadie y que los interrogatorios los está llevando la Guardia Civil. "No sabemos nada de nada, de momento todo son conjeturas".