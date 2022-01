Muere un motorista huyendo de la policía y todo se retransmite en directo

La Policía de Los Ángeles perseguía a un motorista que excedía la velocidad cuando chocó con otro coche el pasado jueves, en torno a la 1:00 de la tarde. La persecución se producía en el Roscoe Boulevard in West Hills, California.

Según informó el sargento portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Bruce Borihanh, al diario New York Post, se determinó que la moto que conducía el hombre (no identificado) era robada al revisar la matrícula. Tras ello, se puso en marcha para perseguirle un helicóptero, pero como dijo Borihanh, los coches de la policía no le perseguían.

El choque se vio en directo

En ese momento comenzó a retransmitirse la persecución en la cadena CBS y en el momento en que se produjo el choque, el presentador dijo, sorprendido “Acabamos de ver... lo siento, acabamos de ver que la moto se ha chocado contra un coche en la intersección".

El capitán del LAPD, Andy Neiman, declaró posteriormente a la cadena que "es un día muy triste. Es otro ejemplo de como la conducción temeraria, independientemente de quien se trate, causa la muerte" como ha recogido el diario Daily Mail.

Según este medio, el capitán también ha remarcado que "ha habido algunas declaraciones que decían que estábamos en la persecución de esta motocicleta. Solo quiero dejar muy claro, en ningún momento estuvimos persiguiéndolo".

El diario también informa de que el capitán afirmó que los policías trataron de detenerle "en un estacionamiento", pero que "huyó a más de 160 kilómetros por hora".