La madre de una menor que no se puede vacunar denuncia que ningún médico “se atreve” a firmar esta recomendación 

Este jueves una treintena de profesores y padres de alumnos no vacunados anunciaban que iban a interponer una demanda colectiva por sentirse discriminados por el Protocolo de Educación de la Generalitat de Cataluña.

El abogado representante de la demanda aseguraba a 20minutos.es que los padres se sentían coaccionados a vacunar a sus hijos “con esta substancia que no conocemos” y no entendían por qué sus hijos tenían que hacer cuarentena cuando los que estaban contagiándose de Covid-19 eran los que ya disponen de la inyección. Además, también explicó como una joven no pudo acudir a un examen para el que llevaba semanas preparándose.

Marta es otra de las afectadas por este protocolo. Su hija de 12 años lleva prácticamente dos semanas confinada por no estar vacunada. “Un compañero de clase dio positivo y la confinaron. Cuando pudo volver solo estuvo un día y medio porque otro niño se contagió y la volvieron a enviar para casa". La madre de la menor asegura que su hija se siente sola y lo vive como “un castigo”.

Las razones por las que su hija no está vacunada son médicas. Es sensible a algún componente de las vacunas que todavía no tienen identificado y de pequeña sufrió reacciones alérgicas que la llevaron al hospital. Es por eso, que la madre asegura a 20minutos.es que le preocupa más la reacción que pueda tener su hija a la vacuna que el riesgo de contagio de Covid-19.

“Es algo que viene de familia. Mi madre tenía alergia a la morfina y derivados y yo padezco una enfermedad autoinmune”. El problema de Marta y su hija es que ningún médico “se atreve” a firmar un documento que avale que es mejor, por recomendación médica, que la niña no se vacune. “Los médicos tienen miedo, ellos también están siendo presionados y ninguno quiere firmar el papel”.

“Como madre me siento muy impotente”. Según la experiencia de su hija con las clases online, la niña, que cursa 1.º de la ESO y se está preparando para los exámenes de la semana que viene, no puede seguir bien las clases, “los profesores ponen la cámara y empiezan a hacer clase, pero se olvidan que tienen a alguien conectado”.

Marta se unió a la demanda colectiva esta semana. “No soy antivacunas, pero no quiero que mis hijos se vacunen por presión social” asegura. Además, como reclamaban este jueves los otros padres que se quejaban por el Protocolo, Marta dice “si los vacunados pueden contagiar igual, ¿por qué se hace esta distinción?”.