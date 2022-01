La UA aborda la funció de notaries després de la reforma legal per al suport a persones amb diversitat funcional

La jornada comptarà amb la ponència 'La función notarial como apoyo y salvaguarda legal en el otorgamiento del testamento y del acuerdo de apoyos' a càrrec de Cristina Guilarte Martín-Calero, catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Valladolid, i la moderarà Delfín Martínez Pérez, notari d'Alacant i vicedegà del Col·legi Notarial de València, informa la institució acadèmica en un comunicat.

En aquesta primera activitat de la càtedra, s'abordarà l'important paper de la funció notarial després de la llei per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seua capacitat jurídica.

En el nou sistema, que pretén alçar les barreres de tot orde que han allunyat a les persones amb discapacitat del seu entorn social, el suport notarial constitueix una via per a l'exercici d'un dret fonamental com és la capacitat jurídica vinculat a la dignitat de la persona humana.

L'assistència a la sessió és totalment gratuïta i tan sol és necessari inscriure's en la pàgina web de la Càtedra de Dret Notarial per a poder seguir-la en directe i participar en l'activitat.