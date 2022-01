Nuria Roca participa desde casa en la tertulia de 'El hormiguero' tras su positivo por covid

El hormiguero afrontó este jueves una nueva baja por covid en el equipo del espacio de Antena 3. Nuria Roca no pudo participar en la tertulia de actualidad de forma física tras su positivo por coronavirus y estar confinada en su casa.

"¿Dónde está Nuria?", le preguntó Pablo Motos a Juan del Val al comienzo del programa. "Está en casa. Llevo sin verla cinco días, ha dado positivo y me he tenido que encerrar para no contagiarnos".

Tras la entrevista a Will Smith por videollamada (que presentó, El Método Williams (King Richard), que se estrenará en los cines el próximo 21 de enero), el presentador dio paso a la tertulia con Cristina Pardo, Tamara Falcó y Del Val.

Roca no se quiso perder el debate y participó por videollamada desde su casa en todos los temas que trataron, pero Motos se preocupó por ella: "¿Cómo vas de mocos y de fiebre?".

"Estoy perfectamente, no tengo nada", explicó la colaboradora. Del Val reconoció al verla que "la echo de menos... El domingo hicimos La Roca juntos, luego nos fuimos a cenar y, posteriormente, me fui a un apartamento donde suelo escribir".

Añadió que "esperaba verla el martes porque tenía que venir aquí al tener una sección, pero dio positivo, y no volví a casa. Ha coincidido que desde el domingo no nos vemos".

Tema Urdangarin, el primer tema a tratar de la noche

A continuación, pasaron a hablar de uno de los temas estrella de la semana, las fotos de Urdangarin con una mujer que no es la Infanta: “Hay una parte que es prensa rosa, por ejemplo: ¿Quién es ella?", señaló Pardo.

"Hay una parte de la historia que es más trascendente porque las dos personas que más daño han hecho a la corona son el rey emérito e Iñaki Urdangarin”, comentó la periodista.

“Es un tema muy morboso que genera muchísima audiencia”, señaló Roca, mientras que Falcó, que sufre el seguimiento de los paparazzi constantemente, empatizó con el hijo de la Infanta.

“He visto las imágenes del hijo y me ha dado pena. Si estás saliendo con Urdangarin, darte un paseo por la playa… igual hay alguien que te pilla porque es él y mide dos metros”, añadió la hija de Isabel Preysler.

Tertulia de actualidad, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos les preguntó: "¿Renunciarías a tu pareja si en sueños confesara que ha cometido un delito?". La primera en contestar fue Roca: “Si es algo muy grave, sí, y si me quiero deshacer de él, sí, claro...”.

“Intentaría convencer a mi pareja para que admitiera lo que ha hecho y le miraría con otros ojos”, señaló Pardo, mientras que el valenciano comentó que "hay mucha gente que habla en sueños, que hace cosas en sueños, en mi familia hay una persona que habla y puedes tener una conversación con ella perfectamente, para mí era un hobby fantástico”.

“Mi hermano Enrique -Iglesias- era capaz de vestirse para ir al colegio y llegar a la puerta, mi madre tenía que cerrar los pestillos para que no saliese”, aseguró Falcó. “Una vez estábamos en una fiesta y la mujer de un guionista es sonámbula", destacó Motos.

Continuó contando que "se durmió en la celebración, pero después se metió en la piscina que había como si nada. Lo peor sucedió cuando nos fuimos a casa porque conducía ella, paraba en los semáforos, veía y todo. Era una persona dormida que actuaba de forma infantil”, recordó el presentador.