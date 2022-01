Los alumnos catalanes no harán cuarentena en las extraescolares sin contacto físico estrecho

Salut se ha decantado finalmente este jueves por eliminar las cuarentenas de las actividades extraescolares con riesgo medio o bajo de contagio de la Covid-19, que no impliquen un contacto físico estrecho de forma continua.

El nuevo protocolo establece que, en caso de un positivo en el grupo en estas actividades, los otros participantes no tendrán que cumplir ninguna medida, tanto si están inmunizados -con vacuna completa o que han pasado la enfermedad hace menos de tres meses- como si no lo están, si bien tendrán que estar atentos a la aparición de síntomas.

Actividades de alto riesgo

En las extraescolares con alto riesgo de contagio, los no inmunizados sí que tendrán que hacer cuarentena. Estas actividades son las de contacto físico prolongado -por ejemplo, baloncesto, balonmano o castellers- o aumento de aerosoles -instrumentos de viento o canto coral-.

Ejemplos de extraescolares de alto riesgo de contagio de la Covid-19 que recoge el protocolo son prácticas deportivas como baloncesto, balonmano, rugbi, fútbol sala, hockey sobre patines, artes marciales, grupos de castellers, boxeo o waterpolo, y aquellas actividades con aumento de la expulsión de gotas respiratorias, como canto coral o tocar instrumentos musicales de viento.

En estas actividades, los participantes no inmunizados tendrán que hacer cuarentena de siete días cuando se detecte un positivo en el grupo. Los que tengan la pauta completa de vacunación o hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses no hará falta que la hagan. En la fase actual de la pandemia, con elevada transmisión del virus y mucha carga en el sistema sanitario, no se harán pruebas diagnósticas a los contactos, recoge el protocolo.

En las actividades que impliquen menos riesgo de contagio, los participantes no serán considerados contactos estrechos y no tendrán que hacer cuarentena. Eso sí, tendrán que vigilar si tienen síntomas de la enfermedad y, en este caso, hacer un aislamiento de siete días; en caso de síntomas moderados o graves, se han de poner en contacto con el centro de atención primaria, indica el protocolo.

Actividades de riesgo medio

Las extraescolares que son consideradas de riesgo medio son las que implican contacto estrecho de forma esporádica o en las que los participantes pueden mantener las distancias entre ellos y usar un "tono de voz normal". El documento del protocolo pone ejemplos como el futbol, el hockey hierba, voleibol, lenguaje musical, teatro, natación sincronizada, danza, idiomas, clases de repaso o grupos de ocio y recreo.

Actividades de riesgo bajo

En las actividades consideradas de bajo riesgo, no se produce contacto estrecho entre los participantes y no hay participación oral activa. Son ejemplos los deportes de raqueta, atletismo, escalada, gimnasia artística y rítmica o natación; artes plásticas como dibujo o cerámica; clases de informática y de robótica; instrumentos que no sean de viento; ajedrez o salidas a la naturaleza sin pernocta.

El protocolo puntualiza que si una persona del grupo ha estado en contacto más de 15 minutos, sin mascarilla y a menos de dos metros con una persona positiva en cualquiera de estas actividades pasa a ser considerada contacto estrecho. Además, si en un grupo se detectan cinco o más casos, se tratará como un brote, y la investigación y toma de decisiones será realizada de forma individualizada por parte del Servei de Vigilància Epidemiològica.