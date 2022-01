Gandia presenta en Fitur el projecte que unirà la marjal i la platja de l'Auir

L'objectiu principal del projecte és restaurar la connexió ecològica i ambiental entre l'aiguamoll del marjal de la Safor i la zona litoral de les dunes i la platja de l'Auir. Així mateix, el corredor servirà per a dotar al corredor amb un itinerari cicle per als vianants que recórrega aquestes dos zones d'especial protecció.

El projecte es troba en fase de licitació i s'espera que estiga adjudicat en poques setmanes perquè estiga finalitzada al mes de desembre

Sobre aquest tema, Prieto ha destacat que, dins del Pla de Sostenibilitat Turística, una de les prioritats és l'engegada d'un corredor verd de 12.500 metres quadrats que permetrà avançar en el procés de connexió entre el marjal i la platja de l'Auir.

Aquesta acció ha sigut possible gràcies a la col·laboració públic-privada, "en el nostre afany, sempre, d'unir sinergies amb administracions superiors i amb el sector privat i generar inversions i oportunitats en la nostra ciutat, sempre sota el criteri de la sostenibilitat i la protecció de l'entorn".

Izquierdo ha informat que aquest projecte és una infraestructura verda que "va nàixer d'una manera i que s'ha anat enriquint" i que demostra "la capacitat per a treballar juntament amb altres administracions". L'edil ha informat que el projecte busca acabar d'unir la marjal amb la platja i "renaturalitzar aquest espai urbà i aconseguir una adaptació entre l'espai verd i l'urbà".

D'aquesta manera es guanyen 24 metres lineals i es recupera una zona de pinada per al gaudi de la ciutadania i contempla la recuperació de l'antiga séquia amb el que es possibilitarà que en cas de fortes pluges es puga evacuar aigua cap al mar.

PLATGES DE BANDERA BLAVA

D'altra banda, Prieto ha anunciat que l'Ajuntament de Gandia, a través del departament de Turisme, ha sol·licitat a la Fundació Europea d'Educació Ambiental que aquesta franja de la nostra litoral forme part del selecte grup de platges amb bandera blava.

"Hem presentat la nostra candidatura perquè estem convençuts que la platja de l'Auir compleix amb els criteris que exigeix l'organisme que concedeix la bandera blava", ha afirmat Prieto qui ha incidit que aquesta platja compleix els criteris de qualitat de l'aigua; disposa de servici de vigilància, socorrisme i compta amb servici de neteja i manteniment, amb cartelleria informativa, amb accessos, amb servicis de dutxes, banys i passarel·les.

La màxima autoritat municipal també ha recordat que el passat any les platges de Gandia van aconseguir la distinció en Educació Ambiental que atorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor.

Aquesta sol·licitud de bandera blava per a la platja de l'Auir s'engloba en la candidatura que Gandia presenta cada any per a la platja Nord, que compta amb bandera blava des de fa 35 anys. La platja de l'Auir és una platja natural que gaudeix del màxim nivell de protecció i que a més, ja compta amb les certificacions ISO 9001, ISO 14001 i el reglament EMAS.