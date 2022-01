Bárbara Rey se sentará en 'Sábado Deluxe' para hablar del rey emérito y de Bigote Arrocet

Nueva noticia bomba en Sálvame Lemon Tea, el especial de una hora que presentan María Patiño y Terelu Campos. Han adelantado que Bárbara Rey volverá a sentarse en Sábado Deluxe para hablar de todas las polémicas que la rodean. Una de ellas, obviamente, será toda la historia sobre su supuesto romance con Juan Carlos I.

De hecho, seguramente la propia invitada hable directamente sobre aquella solicitud que registrara Compromís para que se sentara en el Senado y hablara sobre su relación con el rey emérito. Pero no es de lo único que va a hablar.

En un pequeño avance que ha mostrado el programa, Bárbara Rey también se ha pronunciado sobre su polémica con las Campos debido a su supuesta relación con Bigote Arrocet. "Yo el sábado dejaré claro que no hay ninguna enemistad entre María Teresa y yo", ha comentado en el vídeo.

"No me he sentido utilizada por Edmundo. Para sentirse utilizada te tienes que dejar. Ya os lo contaré", ha adelantado Bárbara Rey sobre toda la polémica.