Cvirus.- La Policia Local de Castelló imposa al gener 62 denúncies per incomplir les mesures per a contindre la Covid-19

La Policia Local de Castelló ha imposat un total de 62 denúncies per incomplir les mesures de prevenció davant la Covid-19 durant aquest mes de gener. D'elles, 29 propostes de sanció s'han realitzat a persones que no portaven la mascareta posada en via pública i en espais o activitats l'ús de les quals és obligatori, altres 26 han sigut per consum d'alcohol en la via pública i altres set per incompliment d'altres mesures generals com, per exemple, fumar en terrasses.

D'aquestes dades s'ha donat compte en la reunió del Centre de Coordinació Operatiu Municipal (Cecopal) mantinguda aquest dijous per a avaluar l'evolució de la pandèmia en la ciutat.

En aquest sentit, les últimes dades fetes públiques per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Púbica situen la incidència acumulada en la ciutat en 4.072,56 casos positius, una estadística que fins avui incloïa les dades de positius per proves PCR i que ara ha començat a sumar els positius detectats a través de test d'antígens en farmàcies.

El regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate, ha recalcat la importància de complir amb les mesures de contenció davant la Covid-19 que s'han demostrat eficaces per a combatre la propagació del virus. "L'ús de la mascareta i la distància interpersonal, entre unes altres, són mesures senzilles i efectives per a evitar la propagació de la Covid-19 i l'increment dels contagis", ha apuntat.