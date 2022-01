Giner denuncia que Ribó inclou la Plataforma per la Llengua en el Pla de Subvencions per a donar-li 25.000€

"Amb el canvi en el Pla Estratègic Municipal de Subvencions, que aprovarà la Junta de Govern Local demà, Ribó avança en el seu interés de regar amb diners públics a l'entitat censora del castellà", ha criticat Giner en un comunicat.

El portaveu de Cs assenyala que el seu grup va demanar al desembre "eliminar del pressupost municipal la subvenció nominativa de 25.000 euros a 'Plataforma per la Llengua', ja que dels estatuts de l'entitat es desprèn que, entre els seus objectius i àmbit d'actuació, no es troba cap vinculat exclusivament a la llengua o a la cultura valenciana".

"És més, malgrat la seua insistència, els tècnics municipals han rebutjat la inclusió de 'Plataforma per la Llengua' en el Registre Municipal d'Associacions", ha dit, i ha lamentat que València "haja d'aguantar a un alcalde que el seu objectiu és importar de Catalunya a plataformes i entitats, que han fomentat i encoratjat casos de persecució a comerços i en l'àmbit educatiu perquè li facen el treball brut a València".

Per a Giner, "Compromís té un objectiu polític que ha sigut subvencionat des de fa dècades pel nacionalisme més ranci català, que persegueix annexionar la Comunitat Valenciana a una entelèquia anticonstitucional que anomenen Països Catalans". El portaveu de Cs ha afirmat no entener "que el PSPV contribuïsca amb el seu silenci i els seus vots en aquest projecte".

"És insultant que per a Compromís i PSOE els objectius d'aquesta subvenció nominativa, és a dir, sense cap tipus de concurrència, siguen fomentar els projectes i les activitats culturals i col·laborar amb fundacions valencianes en el foment de la convivència cívica i la promoció d'activitats de divulgació científica i cultural i la promoció de l'art, quan, com hem vist a Catalunya, es tracta d'una entitat que persegueix comerciants i personal docent per parlar castellà, fent fallida la convivència i enfrontant a uns ciutadans contra uns altres", ha conclòs.