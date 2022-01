Muchas veces, no se valora o se aprecia como es debido el trabajo de los reporteros, que acuden al pie de la noticia sin importar las condiciones. El clima, la lejanía del destino o los entrevistados suelen poner en aprietos a algunos periodistas, pero también pueden ocurrir accidentes inesperados en una, aparentemente, sencilla conexión.

Así le ha sucedido a Tori Yorgey, reportera de WSAZ-TV, televisión del estado de Virginia Occidental. La periodista estaba informando de la fuerte nevada, que había bloqueado carreteras, cuando un todoterreno que pasaba cerca de ella se la llevó por delante.

De repente, Tim Irr, el presentador, se quedó extrañado al oír que ella no contestaba, pues solo estaba oyéndola. Y es que el coche la atropelló y hasta volcó la cámara, pero entonces ella se levantó, cogió la cámara -pues estaba informando sola- y continuó hablando a cámara, demostrando que no le había pasado nada grave, solo un golpe.

"¡Dios mío! Me acaba de atropellar un coche, pero estoy bien", dijo la reportera. "Así es la televisión en directo. Todo está bien. De hecho, ya me atropelló un coche en la universidad, así de claro. Me alegro mucho de estar bien".

El presentador le preguntó dónde le había golpeado el coche, y ella respondió que ni siquiera lo sabía: "Toda mi vida pasó ante mis ojos, pero esto es televisión en directo y todo está bien".

"Pensaba que estaba en un lugar seguro, pero está claro que tengo que mover la cámara un poco", dijo después Tori Yorgey antes de continuar informando como si nada hubiera pasado.

Según informó más tarde Tim Irr, que aseguró que continuaba preocupado pero intentó mantener la calma, la reportera fue llevada después a un hospital para una revisión.