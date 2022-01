Bravo proposa reduir les proves de memòria en les oposicions i afegir una fase pràctica, eliminatòria i remunerada

L'informe ha sigut elaborat per un equip dirigit pel catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d'Alcalá d'Henares, Miguel Sánchez Morón, que ha posat de manifest que dos de cada tres llocs de treball de l'Administració valenciana no exigeixen titulació superior i que la meitat dels seus empleats té més de 54 anys, mentre que només el cinc per cent té menys de 30.

L'estudi també indica que d'ací a 2030 es jubilaran 7.400 dels 19.000 empleats i empleades de la Generalitat, és a dir, aproximadament el 40% de la plantilla. A més, dels 6.500 funcionaris del grup A, durant aquest període de huit anys es retiraran 2.383.

El document, segons Bravo, propicia que la Comunitat Valenciana "serà pionera a modernitzar els seus processos de selecció de personal i servirà d'exemple a altres administracions". Segons ha detallat la consellera, "amb la configuració actual dels processos de selecció, no anava a ser fàcil renovar les plantilles públiques" ja que, com revela l'informe, "les oposicions es dilaten massa en el temps, la qual cosa vulnera el principi d'igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació pública".

D'acord amb la proposta, la primera fase del sistema consisteix en una prova teòrica en la qual s'avaluen els coneixements i les capacitats analítiques dels candidats, habitualment a través d'un examen tipus test, però en el qual les preguntes se circumscriuran a les competències que requereix el lloc, per la qual cosa, tot i que no porten aparellades un temari molt extens, "sí que exigeixen demostrar capacitats de reflexió, d'intel·ligència lògica i de resolució de problemes".

La superació d'aquesta primera etapa donarà accés a una fase d'acompliment pràctic dins de l'organització de l'administració, en la qual als candidats se'ls assignarà un tutor que els donarà suport, al mateix temps que avaluarà el seu acompliment en diferents departaments.

En acabar aquesta segona fase, que portarà aparellada una retribució per als candidats, es realitzarà un nou garbellat, de manera que accediran definitivament al cos funcionarial "els qui hagen demostrat millors capacitats per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc a ocupar".

Els qui no superen la segona fase tindran prioritat en les borses d'ocupació vinculades al procés selectiu. Així mateix, la superació de la primera etapa se'ls podrà reconéixer com a mèrit en posteriors processos.

50 MESURES

L'informe, a més de radiografiar l'estat de l'administració autonòmica, proposa fins a 50 mesures per a la reforma dels seus processos selectius. Entre elles, la consellera ha destacat, a més de la reducció dels temaris i la incorporació de la fase pràctica, "la limitació dels terminis per a agilitzar els tràmits a través de la 'Regla dels Deu Dies', és a dir, 10 dies per a la presentació de sol·licituds, 10 per a la publicació de la llista provisional, 10 per a l'esmena i 10 per a la publicació de la llista definitiva de candidats admesos".

D'altra banda, es proposa exigir que els i les aspirants a formar part de les plantilles públiques acrediten el nivell adequat de competències digitals als seus respectius llocs i la creació d'un espai web (anomenat GVASelecció) on es puga consultar tota la informació relativa als processos selectius de la Generalitat valenciana.

GVASelecció disposarà, a més, d'un motor de cerca que permetrà al candidat introduir una sèrie de criteris (nivell de formació, carrera professional, competències lingüístiques, etc.) i, d'acord amb ells, la plataforma li mostrarà aquells processos per als quals compleix els requisits i en els quals pot participar.

La consellera també ha explicat que el nou model inclourà la tramitació telemàtica de la presentació de sol·licituds per a evitar desplaçaments innecessaris i la creació d'una Comissió Permanent de Selecció, composta per personal expert en reclutament de capital humà i que s'encarregarà de l'execució de les convocatòries, l'elaboració dels temaris i la supervisió dels cursos selectius.

ESTUDI DE FUTURES DEMANDES

Altra de les mesures és realitzar un estudi per a conéixer les futures demandes de l'administració, en el qual s'avaluarà el nombre d'empleats i perfils professionals, que serà la base per al disseny de les pròximes convocatòries, que suposaran una renovació orgànica "sense precedents en la història de l'administració valenciana". L'estudi indagarà en els perfils sociodemogràfics dels candidats que participen en els processos selectius per a detectar i corregir possibles biaixos socials i econòmics.

Així mateix, contempla habilitar la possibilitat de realitzar diverses proves successives en el mateix dia ja que, en l'actualitat, els temps es dilaten, en part, pel període que transcorre entre exàmens. Aquesta circumstància s'anunciarà en la convocatòria. Per a aquells casos en els quals aquesta mesura no siga aplicable -per exemple, quan les proves són massa llargues perquè es realitzen el mateix dia-, es fixarà un termini màxim entre prova i prova.

CAMPANYES INFORMATIVES

Gabriela Bravo ha defès la necessitat de realitzar campanyes informatives entre els jóvens perquè sàpien com poden accedir a l'ocupació pública, quina carrera professional es pot desenvolupar i les ajudes que ofereix la Generalitat para aquells que vullguen preparar oposicions.

Aquest informe "serà el punt de partida perquè l'Administració valenciana compte amb una plantilla que responga els estàndards d'excel·lència que redundaren en una millor qualitat dels servicis públics valencians", ha conclòs Bravo.

L'informe ha detectat que l'actual sistema de selecció de personal de l'administració valenciana emmalalteix com que avalua principalment les capacitats memorístiques, la qual cosa incentiva la selecció de candidats amb competències molt diferents a les quals necessiten per a l'acompliment de la feina de casa; els processos es dilaten massa en el temps i que es focalitza "massa" en la selecció de perfils de mitjana i baixa qualificació.

L'informe ressalta la necessitat de "redissenyar" l'organització delfuncionariat, de manera que la selecció de perfils altament qualificats siga "una prioritat" i la necessitat d'incorporar talent jove, íntegre i competent en matèries digitals.

Segons la Conselleria de Justícia, l'estratègia de reforma "compta amb un marc normatiu propici per a dur-se a terme", doncs fa poc més de mig any es va aprovar la nova Llei de Funció Pública Valenciana, que ofereix aval legal a les mesures que se'n van a implementar.