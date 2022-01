La XI Fira del Col·leccionisme Faller se celebrarà el 5 de febrer

La cita, dirigida tant a fallers com no fallers que siguen apassionats per a col·leccionar publicacions falleres, llibrets de falla, insígnies, i marxandatge, que tindrà lloc dissabte que ve 5 de febrer de 10.00 a 13.30 hores en els jardins de la seu de Junta Central Fallera (Avinguda de la Plata, 117).

En aquesta ocasió, com ja es va realitzar en la passada edició en el mes de novembre, que "va ser un èxit", Junta Central Fallera comptarà amb un punt de venda, que rebaixarà considerablement el preu del material propi, amb la finalitat de fomentar la participació, explica l'organisme fester en un comunicat.

Des de la Delegació de Publicacions de Junta Central Fallera es posarà a la disposició de les persones que desitgen participar, i de manera gratuïta, un punt de venda.

Per a sumar-se al mateix, s'ha de contactar amb la delegació i indicar quantes taules i espai és necessari perquè es puga procedir amb temps al seu muntatge, on es podran exhibir els productes.

En la Fira del Col·leccionisme Faller se citen editorials, comissions falleres, col·leccionistes privats o llibreries de segona mà que posseïxen material de les Falles de València.

El termini d'inscripció per a la XI edició de la Fira finalitzarà el dissabte 30 de gener.