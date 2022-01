El Gobierno lanzará un mapa interactivo para consultar el destino de los fondos UE mientras arrecian las quejas del PP

El Gobierno pondrá a disposición de los ciudadanos esta semana una página web para consultar de manera sencilla el destino de los fondos europeos, cuántos se han asignado ya a cada comunidad autónoma y las partidas a las que se dedicarán. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Economía en plena polémica por las críticas lanzadas por el PP al reparto de estos fondos, que han llevado incluso a que comunidades como Madrid hayan recurrido al Tribunal Supremo al entender que se ha seguido un criterio "arbitrario" en la asignación de algunas de las partidas.

El lanzamiento de esta web se prevé, en principio, para este mismo viernes, aunque fuentes del Ejecutivo no descartan que se retrase un día o dos. Estas fuentes aseguran que la publicación de los datos en un formato visual y accesible estaba ya prevista desde hace semanas y no responde a la ofensiva política y legal lanzada por el PP contra la asignación de algunas pequeñas partidas. Si no se ha lanzado antes la web con esta herramienta, asegura Economía, es porque el Gobierno ha querido esperar a tener datos consolidados a fecha de 31 de diciembre de 2021.

El Ejecutivo, además, asegura en público y en privado no estar preocupado por estas críticas del PP ni por el hecho de que haya acudido a los tribunales, y fuentes de Economía aseguran que la Comisión Europea está utilizando "mecanismos de fiscalización constantes" con España y con el resto de estados de la UE para que el destino de los fondos europeos sea el autorizado. Además, estas fuentes recuerdan que los criterios de reparto entre las comunidades se han decidido en casi 60 conferencias sectoriales que han contado con la participación de todas las autonomías, y aseguran que en ninguna de ellas ninguna comunidad votó en contra de lo finalmente decidido.

No obstante, el PP continúa lanzando críticas muy duras al reparto de fondos puesto en marcha por el Gobierno y siembra dudas sobre el posible uso partidista de los mismos. Este jueves, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, aseguró que "los fondos deberían generar ilusión y en manos de Sánchez están generando frustración", y puso en duda que los "criterios" de reparto utilizados sean "objetivos". Asimismo, el PP insiste en reclamar que se cree una agencia independiente para evaluar los proyectos que aspiran a recibir dinero de la UE que actúe "mirando el contenido y no el remitente".

Según García Egea, el criterio utilizado por el Gobierno para distribuir los fondos es simple: "En aquellos territorios donde gobierna el PSOE, adjudicamos, y donde no gobierna el PSOE, castigamos". "Eso pasará factura al Gobierno porque afecta a la transparencia", pronosticó el número dos del PP, que insistió en que el Ejecutivo está "más preocupado por repartir fondos a su antojo que por acelerar el crecimiento económico" y amenazó con acudir a la UE para denunciar este supuesto reparto irregular.