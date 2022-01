Paco Plaza obri amb 'La abuela' la nova temporada de preestrenes i presentacions en Kinépolis València

Susana, a qui dóna vida Almudena Amor, ha de deixar la seua vida a París treballant com a model per a tornar a Madrid. La seua àvia Pilar (Vera Valdez) acaba de patir un vessament cerebral. Anys arrere, quan els seus pares van morir, la seua àvia la va criar com si fora la seua pròpia filla. Susana necessita trobar a algú que cuide de Pilar, però el que haurien de ser només uns dies amb la seua àvia, s'acabaran convertint en un terrorífic malson.

La pel·lícula, que arribarà a les pantalles divendres que ve, 28 de gener, és una producció d'Apachee Films, Atresmedia Cine i Sony Pictures. La distribució nacional és a càrrec de Sony Pictures Entertainment Iberia.

Mitjançant les Preestrenes del Festival Antonio Ferrandis, Kinépolis i l'Ajuntament de Paterna pretenen "consolidar la connexió entre València i els principals noms que integren el cinema espanyol a través de diferents preestrenes i presentacions especials", recalquen els organitzadors dels esdeveniments.