La novela romántica busca ser un reflejo de las vidas más cotidianas, con todo un abanico de posibilidades y temas actuales que giran en torno al amor. Así lo percibe Alice Kellen (1989), revelación española de la novela romántica y autora de historias como Todo lo que nunca fuimos y Nosotros en la luna.

Partiendo de autoras como Taylor Jenkins Reid (Los siete maridos de Evelyn Hugo) y Jojo Moyes (Yo antes de ti) como referentes, ahora se alza como parte del segundo episodio a estrenar el próximo 14 de febrero en En el sofá de Editabundo, nuevo proyecto de podcast mensual que acaba de lanzar Storytel para hablar sobre libros desde figuras del ámbito cultural del país.

¿Cuándo fue el momento en el que cayó rendida a los pies de la literatura? El momento se remonta a cuando era pequeña y mis padres me leían un cuento antes de ir a la cama, algo que no fallaba nunca. Y cuándo comenzaste a dedicarte a la escritura. Esa fue la semilla, siempre estuve muy enamorada de los libros desde pequeña.

¿Y cuando empezó a dedicarse plenamente a la escritura? Plenamente hace cuatro o cinco años, hasta entonces tenía otro trabajo, llega un momento en el que no das a basto y no llegas a todo. Fue un instante en el que decidí dedicarme plenamente a la escritura y tuve mucha suerte. Es algo muy complicado, hay que ir trabajando pasito a pasito, es algo inestable y hay que ser muy consciente de que hoy puedes estar en un sitio, arriba o abajo, y al año siguiente puede cambiar.

Portada del segundo episodio del podcast, con Alice Kellen y Clara Galle. STORYTEL

Le contactan para En el sofá de Editabundo, podcast donde va a tocar las normas del género y ese ideal romántico, ¿en qué aspecto, exactamente? Se habla bastante del amor, pero de una forma realista. Hoy en día, las propias autoras del género buscan eso: más que algo edulcorado o utópico, intentan encontrar esos problemas, esa cotidianidad que te ponga los pies en el suelo y te haga recordar que el amor tiene sus luces y tiene sus sombras, y está bien que sea así. No hace falta idealizarlo ni que sea la cura para todo. El podcast estaba con Clara Galle, que es más joven que yo y aportó ese toque: esta generación tiene muy claras estas ideas, a mi generación se le vendió otra visión del amor que se ha quedado un poco anticuada.

¿A qué puntos buscaba acudir en su episodio? La ruptura del amor romántico como lo han vendido y, además, también hablamos de la figura de Jane Austen. Una autora adelantada a su época, cómo creó a su protagonista con una mujer un poco antiheroína por aquel entonces. Ella busca de alguna manera sobrevivir a su modo, era una mujer que se saltaba las reglas y las normas de la época. Creo que sorprende que alguien por aquel entonces ya se preocupara por esos temas. Narraba de forma muy irónica e ingeniosa, dejaba ver esta desigualdad que había con cómo las mujeres tenían que depender de un hombre, por mucho dinero que tuvieran. Se ha convertido en un clásico, la seguimos leyendo y nos sigue fascinando, es algo atemporal.

Clara Galle, Valeria Vegas, Belén Cuesta, Yolanda Ramos… ¿Cómo se siente al formar parte de este proyecto, entre tantas mujeres ejemplares? Me hizo mucha ilusión cuando Pablo me lo propuso, somos mujeres de generaciones muy distintas y aportamos perspectivas sobre diferentes temas en diferentes perspectivas. Nos sentábamos en un sofá a hablar, nos salíamos del guion, es lo interesante.

Alice Keller y Clara Galle, durante la grabación del episodio. Jacobo Medrano

¿Con cuál de sus publicaciones se quedaría, en el sentido de haberla sentido más, haberse visto más reflejada en la protagonista…? Tú y yo, Invencibles. Una novela ambientada en los 80, durante la Movida madrileña, hay veces que la vives y te llega más, se queda más clavada en ti.

"Hoy en día todas las novelas buscan representación, es importante que toquen todos los temas"

¿Cree que se debería aumentar el nivel de referencias y representación en las novelas románticas? Creo que una novela romántica, tal y como la concebimos, tiene el amor como eje central pero tiene mucho más. En cualquier lugar, en cualquier vivencia, la movida, la maternidad, las movidas laborales… Es un género que te deja explorar en temas cotidianos o temas más telenovelescos, eso es lo interesante y la razón por la que hemos leído muchas novelas románticas durante años, seguimos leyéndolas y seguiremos, un género que no pasa de moda, surgen nuevas voces y siempre queremos acudir a él. Hoy en día todas las novelas buscan representación, es importante que toquen todos los temas: la búsqueda de la identidad, la percepción de uno mismo… Preocupa a los 20 y siguen preocupando a los 30, las novelas románticas van a buscar infinitos temas que acompañan a una historia de amor.

"La mayoría de las novelas negras buscan a la mujer como víctima y la novela romántica se ha ridiculizado"

El otro día se hizo viral un tuit de una usuaria que reflexionaba sobre los estereotipos de la novela y la mujer en ella. ¿Cómo lo percibe? Es cierto que la mayoría de las novelas negras buscan a la mujer como víctima y la novela romántica se ha ridiculizado, desde siempre, por este punto: un género mayoritariamente escrito, leído y protagonizado por mujeres. Por suerte, cada vez hay menos hombres con prejuicios al respecto. Pero no es un género menor, es un género muy complicado para atrapar al lector: no es una historia de amor, es todo lo que trata y rodea a este aspecto. Es el género que más se ha deconstruido a lo largo de los años, se han dado muchos pasos adelante y en librerías siempre se seguirá vendiendo porque no pasa de moda. Aunque aún queda mucho por hacer.

¿Cómo percibe la presencia de referentes femeninos en novelas románticas? Las novelas románticas buscan a los personajes femeninos como una presencia firme y fuerte, son las protagonistas de su historia y a lo mejor es eso lo que a los lectores no les entusiasma tanto. En un libro o en una película, cuando la protagonista es una mujer, a la gente tal vez le llama más la atención, es necesario mantener el género actualizado, queremos visibilidad, temas, es un género como cualquier otro en el que hay una historia de amor. Como en la novela negra, pasará que hay de todo: historias más interesantes o historias de sobremesa, como las típicas películas de Antena3.

¿Tiene algún proyecto en mente, de cara a este año? Estos días estamos sacando anuncio, sinopsis y fecha portada de El mapa de los anhelos, mi libro para este 2022, que lo sacamos a finales de marzo. Tengo muchísima ilusión, estamos pendientes de publicitarlo.

¿Y algo que aún tenga pendiente de explorar dentro de sus libros? Muchísimos temas, al final la romántica te da la oportunidad de tocar temas diferentes. Esta novela abarca sobre cómo una mujer tiene a una hermana que se ha pasado toda su vida enferma y finalmente ha fallecido. Era una idea que tenía desde hace años, me surgió y terminé por usarla. A lo largo de la vida nos pasa a la mayoría de autores, hay muchos temas y los vas encajando según van surgiendo. Son un poco infinitos, una va creciendo, va cambiando. Una vez leí que, de alguna manera, escribir era preguntarte cosas. Creo que por esto seguirá siendo así, hacia delante.