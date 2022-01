Giner demana augmentar les freqüències de l'EMT i dos hores d'aparcament gratis per a facilitar les compres

"Mentre l'obres de la Reina s'allarguen, els veïns, comerciants i hostelers no tornaran a la normalitat i l'ajuntament ha de fer-se càrrec d'eixa situació", ha apuntat el portaveu 'taronja'.

Al seu juí, "la pèssima planificació" de l'alcalde de València, Joan Ribó, "ha fet que les principals places de la ciutat hagen estat tallades al mateix temps, com a Reina i Brujas (on ja s'han acabat les obres) i que, a més, s'haja engegat l'APR de Ciutat Vella, generant un caos important en matèria de mobilitat".

"Ribó és un fre per a l'activitat econòmica i segueix amb aquesta actitud sense donar-se compte que ens trobem en un any clau per a la recuperació després de la pandèmia", ha declarat Giner, qui ha exigit "l'aplicació de mesures urgents per a garantir la supervivència del comerç i l'hoteleria del centre de la ciutat".

"Si les obres es retarden, la qual cosa ha de garantir l'ajuntament és l'accés dels clients al centre de la ciutat, perquè, a més de l'obres de la plaça de la Reina, ens enfrontarem a noves obres en grans avingudes, per tant cal facilitar els accessos, augmentant la freqüència de l'EMT i bonificant l'aparcament, de tal manera que les persones que vagen a consumir al centre de València, tinguen puguen aparcar el seu cotxe gratis durant dos hores", ha manifestat.

Per a concloure, Giner ha insistit que "l'única manera d'atraure als compradors i que els valencians puguen gaudir del centre és donant facilitats".