L'Audiència condemna a dos 'coach' a un any de presó per estafar a dos alumnes amb cursos de formació

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual, al costat de la pena de presó per un delicte d'estafa, se'ls imposa el pagament als alumnes d'un total aproximat de 3.500 euros en via de responsabilitat civil.

Els 'coach' van constituir en 2011 una associació dedicada a la promoció d'activitats relacionades amb el coaching i programació neurolingüística. Tres anys més tard van oferir diferents cursos de formació a través de la seua pàgina web juntament amb anagrames de l'associació i de la Generalitat.

Atrets per aquesta informació i pel preu dels cursos que oferien, dos persones amb domicili a Madrid i interessats a fer el curs de Trainer's Training van contactar a l'octubre de 2014 amb els condemnats, els qui els van assegurar en les converses prèvies que el curs que impartien era convalidable per l'associació nacional.

No obstant açò, ells eren sabedors que no era possible la convalidació perquè ho prohibeix el reglament intern de l'entitat. Les víctimes, confiats en els condemnats, van contractar el curs i van abonar 1.270 euros cadascun, però en acabar el curs no van poder convalidar-lo ni realitzar cap procés per a obtindre el títol de socis.

El tribunal, després d'estudiar els fets i la prova de càrrec, condemna als acusats per estafa en estimar que va haver-hi ànim de lucre i que aquest s'infereix de tota la conducta destinada a l'obtenció del preu del curs sense prestar el servici corresponent.

"L'engany impulsor del comportament dels querellants va consistir a oferir-los mendazmente un curs homologable sabent que no era possible conformement als convenis societaris que coneixien perfectament; l'engany era bastant donada la seua presentació pública escrita i la confirmació verbal particular; els querellants van acceptar l'oferta induïts per aquest engany, ja que d'haver conegut la mentida oculta, no hagueren pagat el preu i realitzat el curs vanament", assevera l'Audiència.