La compravenda d'habitatges a la Comunitat puja un 26,7% al mes de novembre

Quant al total de finques transmeses inscrites en els registres de l'autonomia, van ser al novembre 26.345, la qual cosa representa un increment anual del 19%.

Mentre, en el conjunt d'Espanya, la compravenda d'habitatges es va disparar un 24,4% interanual, fins a sumar 49.895 operacions el novembre, la seua major xifra en aquest mes des de l'exercici 2007, quan es van superar les 56.000 transaccions.

Amb l'avanç interanual de novembre de 2021, la compravenda de vivendes encadena nou mesos consecutius de taxes positives després de les pujades del 32,4% i del 65,9% registrades al març i abril, respectivament, del 107,6% al maig, del 73,5% al juny, del 53,5% al juliol, del 57,9% a l'agost, del 40,6% al setembre i del 22,2% a l'octubre.

El repunt interanual de les compravendes d'habitatges al novembre va ser conseqüència de l'increment de les operacions sobre habitatges nous, que van créixer un 30,5%, fins a les 10.341 operacions, així com de l'augment de la compravenda de pisos usats en un 22,9%, fins a sumar 39.554 transaccions.

El 91,2% de les vivendes transmeses per compravenda en el penúltim mes de l'any passat van ser vivendes lliures i el 8,8%, protegides.

La compravenda d'habitatges lliures va pujar un 23,9% interanual al novembre, fins a les 45.521 operacions, mentre que la de protegits va avançar un 29,4%, sumant en total 4.374 operacions.

En termes mensuals (novembre de 2021 sobre octubre del mateix any), la compravenda d'habitatges es va incrementar un 7,9%, el seu major avanç en un mes de novembre des de 2017.

En els onze primers mesos de l'any passat, la compravenda de vivendes acumula un repunt del 34,7%, amb pujades del 38,4% en les operacions sobre habitatges nous i del 33,8% en el cas de les de segona mà.

ANDALUSIA, Al CAPDAVANT DE LES COMPRAVENDES

El passat mes de novembre el major nombre de compravendes d'habitatges per cada 100.000 habitants es va donar a la Comunitat Valenciana (188), La Rioja (186) i Cantàbria (169).

En valors absoluts, Andalusia va ser la regió que més operacions sobre habitatges va realitzar durant el penúltim mes de l'any passat, amb 11.075 compravendes, seguida de Comunitat Valenciana (7.529), Catalunya (7.431) i Madrid (6.094).

Al novembre de 2021, només tres comunitats autònomes van retallar el nombre de compravendes d'habitatges respecte al mateix mes de 2020: Navarra (-8,9%), Astúries (-3,8%) i Galícia (-1,3%).

En les altres catorze comunitats es van registrar ascensos interanuals. Els majors repunts es van donar a Balears (+70,8%), La Rioja (+56,4%), Cantàbria (+49,9%) i Andalusia (+43,8%), mentre que els menors van correspondre a Aragó (+2%) i Castella-la Manxa (+5%).

PUJA UN 11,4% EL TOTAL DE FINQUES TRANSMESES

Les finques transmeses en els registres de la propietat, procedents d'escriptures públiques realitzades amb anterioritat, van aconseguir el passat mes de novembre les 183.999, un 11,4% més que en igual mes de 2020.

Per compravenda es van transmetre un 19,2% més de finques que un any abans, mentre que les transmeses per donació van augmentar un 13% anual; les transmeses per herència van avançar un 4,1%, i les operacions per permuta es van incrementar un 9,6%.

El 86,7% de les compravendes de novembre van correspondre a finques urbanes, on s'inclouen els habitatges, i el 13,3% a finques rústiques. Les compravendes de finques urbanes van augmentar un 22% interanual, mentre que les de finques rústiques van pujar un 3,5% en relació a novembre de 2020, fins a sumar 13.320 operacions.