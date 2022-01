Carmen Borrego responde a los ataques de Rocío Flores: "Si pretende callarnos, no lo va a conseguir"

La relación de Antonio David con Marta Riesco es uno de los asuntos protagonistas de la prensa del corazón, pero parece que Rocío Flores no solo tiene ese frente abierto. La influencer da la cara ante las noticias de su padre, pero también responde a ciertas críticas de otros compañeros.

Carmen Borrego, amiga de Rocío Carrasco, fue una de ellas, que declaró que no creía sus lágrimas: "Ella sabe mucho más de lo que dice". Ante estas palabras, la colaboradora de El programa de Ana Rosa no dudó en pronunciarse.

"Nunca ha sido muy empática, tampoco me sorprende. Sé muchas más cosas de las que digo y no solamente de este tema, llevas toda la razón del mundo", le respondió, harta de que la "tiren por tierra", y le pidió respeto: "Soy la hija de tu amiga, quizás deberías plantearte cosas tú y otra gente".

Por ello, la colaboradora de Sálvame se defendió con los reporteros de Europa Press. "No he atacado a nadie. Decir lo que uno piensa no es atacar", contestó. "¿Ella es libre de decir lo que quiera y los demás nos tenemos que callar? Pues la vida no es así".

"Hablo de lo que pienso y no me va a callar nadie. Si ella pretende callarnos, no nos va a callar a ninguno. Para Rocío Flores todo está mal", concluyó la hija menor de María Teresa Campos.

Este es otro nuevo enfrentamiento entre Rocío Flores y un compañero de cadena, pero no el único, ya que son bastantes los presentadores a los que ha mostrado su rechazo. Desde a Jorge Javier Vázquez, del que dijo que le daba pena, hasta María Patiño, a la que cuestionó como periodista.