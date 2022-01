Rifirrafe entre Irene Montero y el decano de abogados de Madrid: "No necesitamos justicia feminista, sino independiente"

Estaba a punto de concluir el desayuno jurídico organizado este jueves por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), cuando su decano, José María Alonso, pidió la palabra: "No estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista; tenemos que tener una justicia independiente. Una justicia independiente, que no se incline ni hacia un lado ni hacia el otro", espetó ante la ministra de Igualdad, Irene Montero, invitada al evento.

Montero, que durante la jornada apeló a luchar contra la "justicia patriarcal" que asegura prevalece todavía en España, pidió hablar de nuevo para reprocharle sus palabras, invitándole a "reflexionar" sobre un asunto en que siempre han denunciado los movimientos feministas, que es la consideración de que el feminismo y el machismo son "dos proyectos igualmente legítimos".

"El feminismo no está proponiendo lo contrario que el machismo, el feminismo está proponiendo que todos seamos iguales", subrayó la titular de Igualdad, recalcando entre aplausos de los presentes que "las mujeres no queremos ser más que nadie".

Por su parte, José María Alonso ha querido finalizar dejando claro que el ICAM va a estar siempre "al lado de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, de la protección de las mujeres maltratadas y de la no discriminación"; pero incidiendo en que, como abogados, son también "los defensores del derecho de defensa" que, tal y como recoge la Constitución, debe brindarse tanto a las víctimas como a los presuntos autores de los delitos.