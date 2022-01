Rozalen, Kase.O amb Jazz Magnetism, Tanxugueiras i Álvaro de Luna, entre les noves confirmacions del SanSan

El SanSan, que tornarà en Setmana Santa del 14 al 16 d'abril al recinte de festivals de Benicàssim (Castelló), ha confirmat aquest dijous en IFEMA, amb motiu de FITUR 2022, a Kase.O con Jazz Magnetism, Califato 3/4, Frequito y Mango, Rozalen, Cheti/Shego, Tanxugueiras, Emlam, 2 Many DJ's, Karavana, Álvaro de Luna, Shinova, Capitán Elefante, La Casa Azul, Niños Luchando, Inmir, Plan B, Cori Matius, Q Sade i Brian Cross.

Les noves confirmacions s'afigen als artistes ja anunciats fins avui: Dani Martín, Steve Aoki, Crystal Figthers, Chef' Special, Hinds, Fuel Fandango, Ciudad Jara, La Bien Querida, Amatria, Kokoshca, Veintiuno, Niña Polaca, Molina Molina, Meridian, Rojuu i ZOO Posse.

Dels nous artistes confirmats, destaca la presència del raper saragossà Kase.O amb Jazz Magnetism amb motiu del desé aniversari d'un projecte que porta les seues cançons a un altre univers creatiu. Per la seua banda, Rozalén interpretarà temes del seu últim disc, 'El árbol y el bosque', encara que no faltaran altres èxits de la seua carrera, marcada pel seu compromís social i mediambiental.

Tanxugueiras, les gallegues que xafen fort per a Eurovisió, posaran sobre l'escenari el millor del folklore de la seua terra fusionat amb altres gèneres com l'electrònica, i Álvaro de Luna, el compositor sevillà que arrasa en la ràdio i xarxes amb les seues cançons, presentarà el seu esperat primer àlbum, 'Levantaremos al sol', segons ha informat l'organazión del festival en un comunicat.

Califato 3/4, que també s'està convertint en una de les bandes amb més acollida de l'escena gràcies als nous camins electrònics pels quals transita el seu caràcter flamenc i tradicional, tampoc faltaran en la nova edició al costat de la resta de propostes.

Amb aquest heterogeni cartell, que alterna noms consagrats amb noves promeses tant nacionals com a internacionals de diferents estils, l'esdeveniment obrirà la temporada de grans festivals d'estiu oferint una alternativa a la Setmana Santa tradicional amb sol, platja, gastronomia i bona música. Ho farà a més després de l'edició d'octubre que va congregar a més de 60.000 persones en tres dies amb una "forta càrrega emocional", ja que es va convertir en el primer festival sense restriccions.

"La música és cultura i també un valor turístic. Situar-nos a Benicàssim, terra de festivals, és un valor afegit molt important ja que es tracta d'un municipi amb una oferta paisatgística, hotelera, hostelera i d'oci que encaixa molt bé amb la filosofia del nostre festival que busca l'excel·lència en tots els sentits. Pensem en el SanSan com un festival de música i com el millor lloc de vacances", ha explicat Roberto Recuero, director del festival organitzat per Sonde3.