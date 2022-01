Persones refugiades participaran en Bombas Gens en el programa 'Art i Ment' de la Universitat

L'experiència començarà amb la visita guiada l'exposició 'Irma Blank', oferida per Florència Fergnani de Bombas Gens Centre d'Art i Roberto Simón, director de l'Àrea Social de la Fundació Per Amor a l'Art.

Posteriorment, realitzaran un taller a càrrec de la plataforma Trampolín, que serà una experiència de sociabilitat i aprenentatge i que de forma lúdica establirà un diàleg interior i col·lectiu entre persones de diverses cultures. Així treballaran a partir d'una caixa buida, uns papers en blanc, un diari de viatges singular, explica la Fundació Per Amor a l'Art en un comunicat.

Per primera vegada, Art i Ment, en aquesta cinquena edició, acostarà la programació dels centres culturals valencians a aquest col·lectiu mitjançant l'organització de tallers que es desenvoluparan en els pròxims mesos en els espais expositius de Centre del Carme de Cultura Contemporània-CCCC (12 de febrer) i l'Institut Valencià d'Art Contemporani-IVAM (5 de març). El primer taller va arrancar en el Centre Cultural La Nau el passat dia 18 de desembre.

La participació de l'ONG Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat CEAR en "Art i Ment!" servirà com a mitjà per a acostar la cultura i l'art de la ciutat de València al col·lectiu de persones refugiades amb necessitat de protecció internacional, a les quals atén des de la defensa dels drets humans afavorint la seua inclusió social.

Per la seua banda, la plataforma Trampolín té un paper destacat en aquesta edició com a programadora dels tallers. Trampolí està format per un equip multidisciplinari creatiu, inclusiu i sense barreres que parteix de la creença en el potencial creatiu de totes les persones per a la seua inserció social, oferint-li respecte, confiança i entrenament.

El programa 'Nau Social-Art i Ment' és un projecte amb cinc anys de recorregut, iniciativa del Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València que compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i Caixa Popular.