El príncipe Harry y Meghan Markle crean 11 nuevas empresas en un 'paraíso fiscal'

Al sureste de Estados Unidos, colindante con Nueva Jersey, se encuentra uno de los estados más curiosos del país. Se trata, por su cercanía con Nueva York, del primer estado en incorporarse a la Unión en 1787: Delaware. Sin embargo, hoy en día no es conocido por esos datos, sino porque, a pesar de su pequeña extensión (6.446 km², el número 49 de 50) y de una población que no llega al millón de habitantes (973.764 personas censadas en 2019) es el lugar de EE.UU. con más empresas per cápita. De hecho, tiene más empresas que ciudadanos. Delaware es el 'paraíso fiscal' en territorio norteamericano y allí se han marchado el príncipe Harry y Meghan Markle con sus nuevas compañías.

De acuerdo con los documentos oficiales, los duques de Sussex han creado once nuevas empresas con la idea de ampliar sus horizontes de emprendedores en USA y, cómo no, la ubicación elegida ya está levantando polémica, como señalan desde el diario británico Daily Mail, que critican que el matrimonio se haya decantado por Delaware por ofrecer un impuesto de sociedades muy bajo, en lugar del estado donde residen (California).

Harry y Meghan han incorporado 11 empresas y un fideicomiso desde abril del 2020 a dicho estado, conocido por no gravar ninguna transacción comercial, no imponer el impuesto a la herencia, tasas ínfimas sobre la renta personal y que no hay necesidad de que aquellos accionistas que no vivan en el estado paguen impuestos sobre sus acciones en dichas empresas.

Sea como fuere, de las once nuevas compañías, dos de ellas son realmente curiosas, por tener como principal objetivo la distribución de los libros que han escrito. La primera es Peca Publishing LLC -en español-, cuyo nombre hace referencia al título del primer cuento que escribió Meghan cuando tenía 15 años: A Face Without Freckles... Is a Night Without Stars. Es decir, Un rostro sin pecas... es una noche sin estrellas.

Esta empresa se encargará de los derechos de distribución de, precisamente, el nuevo libro infantil de la duquesa, The Bench. Algo parecido a lo que hará la otra casa editorial que han montado, Orinoco Publishing LLC, que distribuirá y comercializará la esperadísima autobiografía del príncipe Harry, memorias que prometen arrasar en el mercado editorial por lo que puede contar el nieto de la reina de los entresijos de Buckingham Palace y de la familia real británica.

El nombre no está elegido al azar, dado que hay quien recuerda que el príncipe la ha bautizado como la canción favorita de su madre, Lady Di: el tema de Enya Orinoco flow. Estas son solo dos de las empresas, que han sido establecidas en Delaware por el abogado de Meghan, Richard Genow, y su gerente de confianza, Andrew Meyer, el mismo experto financiero con el que también trabajan estrellas como Adam Driver o Ellen Pompeo.