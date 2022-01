Doctora y directora de la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Ingebor Porcar analiza para 20minutos cómo afecta la cancelación de celebraciones, viajes u otros proyectos debido a la pandemia de covid-19 y si la sociedad se está educando en la tolerancia a la frustración. Porcar, profesora universitaria, destaca que los jóvenes a los que enseña podrán ser más flexibles, pero se enfrentan a una crisis de futuro.

PREGUNTA: Vivimos una época de incertidumbre. Nuestros eventos y celebraciones se ven pospuestos o cancelados. Las Navidades saltaron por los aires en muchos hogares. Usted ha señalado que la pandemia nos ha procurado "un curso acelerado sobre tolerancia a la frustración, quizás sin ser conscientes de ello".

RESPUESTA: Sí y sigo pensando que esto no es algo malo. Al contrario. La pandemia está afectando a los jóvenes de maneras muy negativas, pero esto sería de lo que yo salvaría, es de lo poco positivo, porque estábamos criando personas con expectativas de seguridad absoluta y muy poca tolerancia a la frustración, uno de los motivos de los problemas de salud mental y de las adicciones. Y, en parte, eso se está combatiendo. Todo lo otro, y sobre todo la incertidumbre y la crisis, es lo que les afecta más negativamente. Aprender a encajar los cambios en el fondo tiene una parte positiva, enseña a gestionar frustraciones. El problema no es la frustración sino que mi estilo de vida y lo que daba por normal ya no volverá. Eso es lo malo, la falta de futuro.

¿Cómo definiría usted la tolerancia a la frustración? ¿Cómo vamos servidos ella los españoles hoy día?

La tolerancia a la frustración es la capacidad de encajar que las cosas no van a ser como uno quisiera que fueran. Es una habilidad de regulación emocional que se tiene que aprender a desarrollar. En la España de la posguerra, la tolerancia no había que practicarla, debido a que había carestía y una dictadura y la tolerancia a la frustración te venía, como dice la canción de Serrat, "con la leche templada". Sin embargo, la generación de la posguerra intentó satisfacer a la siguiente. No querían que sus hijos sufrieran la grave carestía y que no tuvieran juguetes, comida, actividades... Hasta que en los 90 se empezó a ver que disminuía la tolerancia a la frustración. Porque si no generas situaciones de frustración los niños no aprenden que no siempre salen las cosas como uno desea.

"La pandemia ha afectado gravemente a los jóvenes en relación a la ausencia de un futuro imaginable"

¿Es importante entonces aprender a desarrollarla desde la infancia?

Sí. A niños pequeños, frustraciones pequeñas. A niños grandes, frustraciones más grandes y ya de adultos la vida trae las frustraciones más gordas. Si las encuentras a los veinte por primera vez no sabes qué hacer con ellas. Lo importante es ir practicando. De hecho, hace tiempo que en las escuelas de padres se volvió a insistir en la importancia de los límites, de la frustración, de no siempre satisfacer en el momento los deseos, de aprender a esperar.

Ingeborg Porcar, directora de la unidad de trauma, crisis y conflicto de la UAB CEDIDA

La pandemia parece haber acelerado este aprendizaje, ¿diría usted que lo ha impuesto a las nuevas generaciones de golpe?

Tengo mis dudas. Creo que la pandemia no necesariamente ha rectificado la falta de tolerancia a la frustración de manera efectiva. Uno de los aprendizajes importantes es que no puedo satisfacer las cosas ya, porque tiene un valor esperar, pero la pandemia nos ha planteado la tolerancia a la frustración por una imposición inevitable, no desde la pedagogía. Está por ver que haga sus efectos.

Es necesario desarrollar actividades para encajar frustraciones, porque la vida nos las pone delante... parejas que nos dejan, trabajos de los que nos echan, proyectos que esperábamos y no nos dan. De alguna manera, si los cambios se posponen, pero se mantienen voy a entrenar esas habilidades que en estilos de educación sobreprotectores en los que les damos a los niños todo se nos había olvidado entrenar. Es algo que se había perdido porque en algunas familias todo es inmediato. Aunque, insisto en que las pequeñas cesiones nada tienen que ver con la percepción que tienen los jóvenes ahora de que esta crisis que amenaza nuestra subsistencia. La pandemia les ha afectado gravemente en relación a la ausencia de un futuro imaginable.

¿Se han puesto demasiadas expectativas en una sociedad mejor tras la pandemia? ¿En que saldremos mejores?

Nos han comunicado unas expectativas que no se van a cumplir, A los jóvenes les preocupa que la sociedad del 2025 no va a ser igual que la del 2019. Saben que no vamos a volver a dónde estábamos y lo que les preocupa es la crisis económica que se ya ve, aunque haya quien se emperre en negarla. Lo que hay es una auténtica falta de expectativas, una destrucción de trabajo y una precariedad que es lo que más les concierne, unido al cambio climático. Es eso que se dice que hasta ahora todas las generaciones habían vivido mejor que la anterior. Pero, esta ya no.

¿En qué se podía haber mejorado la gestión de la pandemia en este sentido?

Existe un problema de confianza en la gestión y creo que la pandemia ha demostrado muchos de los defectos que estaba larvados lo que hace que los jóvenes confíen en el sistema legal político social menos que nunca para gestionar nada. Consideran, posiblemente con razón, que están demostrando falta de honestidad. Hubiera ayudado que dijeran "miren no sabemos cómo vamos a evolucionar" y no que nos aseguren cosas que luego resultan falsas. Esa falta de humildad es lo que ha desacreditado a los gestores, por cómo nos han explicado cosas que después hemos visto que no eran así. Si no nos podemos fiar de nuestros gestores, más que ante una crisis política estamos ante una crisis de futuro.

¿Cuáles destacaría?

Yo creo que el tema es la falta de perspectiva, cómo se va a solucionar, quién nos va a sacar de aquí, y no el tema de la cancelación de planes que todo el mundo puede acabar encajando. Si yo no puedo hacer un viaje a esquiar, es un contratiempo que puedo aprender a gestionar y puede ser positivo. El problema llega cuando por paro o dificultades ya no voy a poder ir nunca más a esquiar.

¿Qué otros traumas considera usted que dejará la pandemia de coronavirus?



En la infancia seguro que los habrá. Por la falta de socialización estamos viendo problemas importantes de adicción a las pantallas. Ya teníamos ese problema antes, pero ha aumentado y les ha dado visibilidad. Los niños que no saben jugar no es algo nuevo, pero la limitación de las actividades y la dificultad de socialización lo ha incrementado. Otras cosas que veremos son miedos y ansiedades relativos a la enfermedad y muerte. Estábamos sacando la muerte del tabú e implicando a los niños y la pandemia ha hecho daño... con funerales por ejemplo que no se han podido celebrar. Esto generará daños emocionales a largo plazo.