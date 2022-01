El Consejo de la Abogacía Catalana insta a la UB a anular un estudio con cachorros para evitar posible maltrato animal

El Consejo de la Abogacía Catalana ha instado este jueves a la Universitat de Barcelona (UB) a rescindir el contrato que la Fundación Parque Científico de Barcelona, dependiente de la UB, ha adjudicado a Vivotecnia para un experimento con 32 perros.

La corporación ha indicado que la empresa está siendo investigada judicialmente a raíz de supuestas prácticas de maltrato animal cometidas en sus laboratorios. Ante estos “antecedentes”, el Consejo exige la liberación de los cachorros como medida cautelar y pide que, una vez rescindido el contrato, se pongan en adopción.

Asimismo, reclama a la UB y a los organismos que dependen de ella, que se comprometan a implantar métodos alternativos a la experimentación animal.

La reclamación llega días después de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidiera por carta a la consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, que evitara el sacrificio de los cachorros, de la raza beagle, en el experimento científico. "Todos recordamos las imágenes horribles del maltrato animal que esta empresa provocó en Madrid", remarcó Colau en las redes sociales.

Por su parte, la UB informó este martes en un comunicado que no ha previsto “ninguna actuación en los términos anunciados por los medios”, pero no concretó qué informaciones niega, como si se acabarán sacrificando los cachorros o no.

La UB indicó que la entidad no ha empezado la fase de experimentación, sino que tiene previsto hacerlo en marzo, y que ahora elabora el protocolo de trabajo, con la “consiguiente evaluación y validación”. Según la UB, la contratación de Vivotecnia cumple “todos los requisitos legales”.