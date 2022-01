Cvirus.- L'Incliva estudia el desenvolupament de fibrosi pulmonar en pacients amb pneumònia per covid després de l'alta

Així, avaluarà els possibles canvis en la longitud dels telòmers -alteració genètica de més rellevància en la predisposició i evolució de la malaltia- i la funció mitocondrial en leucòcits.

El projecte, denominat 'Efecto de la infección por COVID-19 sobre la longitud del telómero y parámetros de función mitocondrial y su relación con la evolución a fibrosis pulmonar de tipo idiopático', té com investigador principal al doctor Federico Pallardó, coordinador del Grup d'Investigació en Fisiopatologia cel·lular i orgànica de l'estrés oxidatiu d'Incliva, cap de Grup de Ciberer i catedràtic de Fisiologia de la Universitat de València, ha obtingut un finançament de 62.280 euros de la Generalitat.

La investigació, que es desenvoluparà fins a finals de desembre de 2022, complementa i dona continuïtat a l'estudi 'Cambios en los test de función pulmonar en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2', dirigit pel doctor Jaime Signes-Costa, coordinador del Grup d'Investigació en Malalties Respiratòries d'Incliva i cap de Servici de Pneumologia de l'Hospital Clínic-, i finançat per l'Institut de Salut Carlos III.

L'objectiu d'aquest treball era conéixer, de forma precoç, el percentatge de pacients que poden presentar alteracions funcionals respiratòries a curt i mitjà termini després d'una pneumònia covid, així com la severitat d'aquests canvis.

La majoria de les infeccions virals respiratòries no solen deixar seqüeles pulmonars en forma de canvis fibròtics en el teixit pulmonar. No obstant açò, després de l'epidèmia de la síndrome aguda respiratòria sever (SARS) en 2003, causat per la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2, es va observar que alguns dels pacients que van sobreviure van desenvolupar diferents graus de fibrosi pulmonar residual.

Així els resultats als sis mesos de l'alta de l'estudi de Signes-Costa, que es va iniciar al maig 2020 i va finalitzar al juny de 2021, van mostrar que quasi la meitat dels pacients amb pneumònia moderada o severa causada per covid presentava alteració de la difusió pulmonar sis mesos després de l'alta hospitalària i que un 22% dels pacients més greus poden presentar canvis fibròtics pulmonars en la tomografia computaritzada i un augment dels biomarcadors séricos relacionats amb la fibrosi pulmonar.

L'alteració en la difusió pulmonar implica que l'oxigen que hi ha a l'interior dels alvèols passa amb major dificultat a l'interior dels gots sanguinis, per a ser transportat a qualsevol part de l'organisme, la qual cosa dona lloc al fet que molts pacients noten dispnea (sensació de falta d'aire), sobretot a l'hora de fer algun esforç o exercici físic moderat.

Els canvis fibròtics pulmonars inicials són alteracions molt subtils, unes xicotetes cicatrius, visibles en la TAC toràcica d'alta resolució, amb escassa repercussió clínica inicial, encara que no es té la seguretat de si eixos canvis progressaran o no.

Sobre aquesta base, el present estudi dirigit pel doctor Pallardó naix de la hipòtesi que la pneumònia per SARS-CoV-2 pot causar fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI), ja observada en altres patologies víriques de similars característiques.

La FPI és un tipus de pneumònia crònica, d'etiologia desconeguda, encara que és probable que siga conseqüència de l'acció de diversos factors en persones amb predisposició genètica, que afecta generalment a adults majors de 50 anys, amb una incidència de 4,6-7,4 casos/100.000, per la qual cosa es considera com una malaltia rara.

En tots els casos, tant en les formes familiars com en les esporàdiques, l'expectativa de vida mitjana no supera els 3-5 anys des del diagnòstic. A Espanya, el nombre de pacients amb FPI se situa entre 8.000 i 12.000. Les alteracions genètiques amb més rellevància són les mutacions dels gens que mantenen la longitud dels telómeros, seqüències repetitives d'ADN no codificant del cromosoma que protegeixen de qualsevol dany i s'acurten cada vegada que una cèl·lula es divideix.

Troballes anteriors demostren que l'acurtament telomèric és un excel·lent marcador de FPI i que aquest paràmetre és capaç de discriminar entre pacients afectes de malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i pacients amb fibrosi pulmonar.

ESTUDI SOBRE ELS MATEIXOS PACIENTS

Amb tot aquestes troballes, l'actual estudi avaluarà els possibles canvis en la longitud dels telòmers i la funció mitocondrial en leucòcits procedents de sang perifèrica en els mateixos pacients de l'estudi del doctor Signes-Costa mitjançant determinacions després de l'alta hospitalària i després de 26 setmanes d'evolució posterior en el domicili.

En l'estudi participaran els servicis de Pneumologia que han atès a pacients amb pneumònia per SARS-CoV-2 en diferents hospitals espanyols. A la Comunitat Valenciana, seran l'Hospital Clínic i el General; a Múrcia, el Virgen de la Arrixaca i Hospital de los Arcos del Mar Menor; i a Sevilla, el Virgen del Rocío. També s'utilitzaran mostres sanguínies dels pacients analitzades en el biobanc d'INCLIVA.

En l'estudi participarà per a la determinació de les proteïnes mitocondrials la plataforma PROTEOmAb dirigida pel professor José Cuezva del Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa-UAM.