112.719 positivos en 10 días en las escuelas catalanas: los directores "solo se pueden dedicar a la gestión sanitaria"

Cuando en los últimos 10 días se han registrado 112.719 positivos por Covid-19 en los centros educativos catalanes, el sindicato Intersindical Educació ha denunciado este jueves "la situación límite en que se encuentran la mayoría de las direcciones". "El constante cambio de protocolos, los errores en los programas de gestión y la delegación de responsabilidades del Departamento de Educación comportan que estén desbordadas, trabajen siete días por semana, solo se puedan dedicar a la gestión sanitaria y hayan tenido que dejar de lado el resto de responsabilidades que les corresponden", ha apuntado.

De los 112.719 positivos por Covid-19 que se han registrado en los últimos 10 días, 101.077 son de alumnos, 11.595 de docentes y personal de administración y servicios y 47 de personal externo.

El Departamento de Educación de la Generalitat ha declarado 22.970 positivos más acumulados este curso y el total llega a los 244.741. De estos, 209.983 son de alumnos, 20.843 más que el martes; 34.657 de docentes y personal de administración y servicios (+2.121) y 101 de personal externo (+6).

En paralelo, se registran 181 grupos escolares confinados de unos 72.000 en total, 23 más que en el último balance, y 120.277 personas en cuarentena (+19.001). De estas, 111.786 son alumnos (+17.960), 8.445 docentes o personal de administración y servicios (+1.036) y 46 personal externo (+5).

Además, hay siete centros cerrados completamente en el Alt Urgell, la Noguera, la Selva, Osona, el Bages, el Vallès Occidental y el Baix Camp. Por otro lado, hay 135 centros con grupos confinados, 20 más que el miércoles, el 2,64% de un total de 5.108 centros.

Critican la "improvisación"

La Intersindical Educació ha considerado "intolerable que desde el día 9 de enero el departamento haya hecho públicos tres cambios de protocolo". "La improvisación y las modificaciones constantes han generado muchas dudas a las familias y han sido los equipos directivos quienes ha sufrido las consecuencias en forma de llamadas regulares de las familias, también de aquellas que no entienden o no aceptan los vaivenes y que, en ocasiones, llegan a amenazar con denunciar a las direcciones", ha apuntado el sindicato en un comunicado.

También se han quejado de que "a los equipos directivos los está tocando de gestionar todos los errores en los sistemas de gestión de los diferentes departamentos", lo que supone "horas de trabajo añadido". "Después de casi dos años de pandemia, creemos que ha habido suficiente tiempo para llegar preparados a este pico de contagios", han afirmado.

Asimismo, han denunciado que "desde el inicio del curso (y, de hecho, desde el inicio de la pandemia) se exige una disponibilidad permanente a las direcciones para gestionar los efectos" de la Covid, "obviando completamente que los equipos directivos también tienen derecho al descanso y a la desconexión, y otras muchas responsabilidades para atender". "Ahora mismo las direcciones viven permanentemente enganchadas en el móvil y a los ordenadores, gestionando casos los siete días de la semana", ha asegurado.

Antes esta situación, han apuntado que "la administración tiene que destinar todos los recursos que sean necesarios para que no se llegue a un punto de no retorno y las bajas no empiecen a ser solo por Covid sino también por estrés y agotamiento".

Por otro lado, la Intersindical ha lamentado que "la negativa del departamento a proporcionar máscaras FPP2 para todo el personal docente y del PAS añade una carga de responsabilidad a muchas direcciones, que sienten que se hace trabajar al personal sin las medidas de seguridad mínimas que corresponderían a la incidencia sanitaria actual".